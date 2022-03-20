В пермскую больницу доставили уникальный лазерный аппарат

Для пермских урологов закупили лазерный аппарат для лечения мочекаменной болезни Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Пермской городской больнице №2 установили новый литотриптер — уникальный лазерный аппарат для лечения мочекаменной болезни. Как рассказали в минздраве Прикамья, таких устройств в России всего пять.

«Это компактный мобильный гольмиевый импульсный лазерный аппарат „Dornier Medilas H Solvo 35“ для многопрофильного применения в операционной. Его уникальная форма импульса и „Расширенный режим“ оборудования облегчает процедуру дробления камня в мочевых путях во время операции. Благодаря современному оборудованию возможна точная доставка лазерной энергии к камню и, таким образом, сокращение времени и улучшение качества оперативного вмешательства», — говорится в сообщении в группе минздрава Пермского края в соцсети «ВКонтакте».

Медики отмечают, что литотрипсия — большой шаг вперед в лечении мочекаменной болезни. По их словам, восстановление после эндоскопических операций с использованием лазера происходит быстрее, чем при обычных полостных операциях, а риск осложнений минимизирован. Сама процедура проводится под регионарной анестезией, продолжается от 40 до 80 минут.