20 марта 2022
19 марта 2022
18 марта 2022

В пермскую больницу доставили уникальный лазерный аппарат

© Служба новостей «URA.RU»
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Визит полпреда Якушева Владимира в город Шадринск. Курган, врачи, медперсонал, медики
Для пермских урологов закупили лазерный аппарат для лечения мочекаменной болезни Фото:

В Пермской городской больнице №2 установили новый литотриптер — уникальный лазерный аппарат для лечения мочекаменной болезни. Как рассказали в минздраве Прикамья, таких устройств в России всего пять.

«Это компактный мобильный гольмиевый импульсный лазерный аппарат „Dornier Medilas H Solvo 35“ для многопрофильного применения в операционной. Его уникальная форма импульса и „Расширенный режим“ оборудования облегчает процедуру дробления камня в мочевых путях во время операции. Благодаря современному оборудованию возможна точная доставка лазерной энергии к камню и, таким образом, сокращение времени и улучшение качества оперативного вмешательства», — говорится в сообщении в группе минздрава Пермского края в соцсети «ВКонтакте».

Медики отмечают, что литотрипсия — большой шаг вперед в лечении мочекаменной болезни. По их словам, восстановление после эндоскопических операций с использованием лазера происходит быстрее, чем при обычных полостных операциях, а риск осложнений минимизирован. Сама процедура проводится под регионарной анестезией, продолжается от 40 до 80 минут.

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В Пермской городской больнице №2 установили новый литотриптер — уникальный лазерный аппарат для лечения мочекаменной болезни. Как рассказали в минздраве Прикамья, таких устройств в России всего пять. «Это компактный мобильный гольмиевый импульсный лазерный аппарат „Dornier Medilas H Solvo 35“ для многопрофильного применения в операционной. Его уникальная форма импульса и „Расширенный режим“ оборудования облегчает процедуру дробления камня в мочевых путях во время операции. Благодаря современному оборудованию возможна точная доставка лазерной энергии к камню и, таким образом, сокращение времени и улучшение качества оперативного вмешательства», — говорится в сообщении в группе минздрава Пермского края в соцсети «ВКонтакте». Медики отмечают, что литотрипсия — большой шаг вперед в лечении мочекаменной болезни. По их словам, восстановление после эндоскопических операций с использованием лазера происходит быстрее, чем при обычных полостных операциях, а риск осложнений минимизирован. Сама процедура проводится под регионарной анестезией, продолжается от 40 до 80 минут.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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