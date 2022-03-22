Сколько тратят на доставку еды чиновники и силовики Тюмени

На опубликованной карте можно увидеть, сколько денег на «Яндекс.Еду» потратили чиновники и силовики Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU

После попадания данных клиентов сервиса «Яндекс.Еда» в открытый доступ, тюменцы стали активно проверять, есть ли информация об их заказах в базе. А URA.RU решило узнать, сколько на доставку еды потратили тюменские чиновники, силовики и судьи.

«Правительство Тюменской области. Суммарно потрачено за шесть месяцев — 84 642 рубля», — такие данные приводятся в базе данных сервиса «Яндекс.Еда», которая утекла в интернет.

В реестре можно увидеть количество заказов в конкретное здание, номера телефонов и имена клиентов сервиса, а также суммы, которые они потратили за последние полгода. В частности, в правительстве региона больше всего за доставку еды заплатила заместитель директора одного из департаментов. Суммарно девушка отдала 33 954 рубля.

Еще больше на доставку потратили чиновники городской администрации — 104 602 рубля. Однако они находятся в одном здании с думой Тюмени, так что в эту же сумму можно включить заказы депутатов и их аппарата.

Скромные 1 797 рублей за шесть месяцев на доставку потратили в Тюменской областной думе. Это можно понять: у региональных депутатов прямо в здании собственная столовая.

Самую большую сумму на доставку потратили в Тюменском областном суде. За полгода туда привезли заказов на 126 953 рубля.

Что до силовых ведомств, то максимально на еду потратились в областном УФСИН — 49 531 рубль. На втором месте городская прокуратура — 32 059 рублей. Третьими стали сотрудники УМВД региона — 25 419 рублей за полгода. За ними следуют следственное управление СК РФ (12 114 рублей), управление службы судебных приставов (6 093), а замыкает список прокуратура Тюменской области (4 264 рубля).

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