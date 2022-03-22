Требование о ношении масок школьниками на переменах отменили Фото: Денис Моргунов © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Тюменским школьникам разрешили не носить маски в образовательных учреждениях. Об этом URA.RU рассказали в департаменте образования региона. При этом ни в ведомстве, ни в Роспотребнадзоре области не смогли объяснить, на каком основании детей в принципе принуждали надевать средства защиты.

«В период роста заболеваемости было рекомендовано использовать маски как детям, так и педагогам во время перемен. В настоящее время это требование не актуально. В случае возникающих проблем по данному вопросу рекомендуем родителям обращаться в администрацию школы», — такой ответ на свой запрос получило URA.RU от депобразования Тюменской области.

Агентство просило чиновников объяснить, на каком основании в школах учеников просят надевать маски. Это волновало родителей школьников, которые обратились в редакцию.

Изначально вопрос тюменцев URA.RU адресовало в Роспотребнадзор региона. Там дали ссылки на два документа: требования к организации работы образовательных организаций в условиях COVID, и письмо о дополнительных мерах профилактики коронавируса. Оба от 2020 года, подписаны главным государственным санитарным врачом РФ Анной Поповой, и ни в одном из них нет требований о ношении масок школьниками (а лишь сотрудниками).

После указания на этот факт, в Роспотребнадзоре региона ответили, что ведомство не давало рекомендаций о ношении масок детьми. И предложили уточнить информацию в депобразования Тюменской области. Однако и власти региона не смогли предоставить конкретные данные о нормативных актах либо предписаниях, по которым дети должны были надевать средства защиты.

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