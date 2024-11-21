Минфин США выдвинул угрозу из-за российского аналога SWIFT

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В США забеспокоились развитием российских аналогов SWIFT
В США забеспокоились развитием российских аналогов SWIFT Фото:

Присоединение банков к Системе передачи финансовых сообщений (СПФС) Центробанка России будет воспринято Минфином США как тревожный сигнал. Об этом предупредило подведомственное организации Управление по контролю за иностранными активами (OFAC).

«OFAC <...> готово более агрессивно воздействовать на иностранные финансовые учреждения. Иностранным финансовым учреждениям следует осторожно относиться к своим связям с учреждениями, присоединившимися к СПФС, поскольку такие банки могут быть каналами для обхода российских санкций», — сказано в сообщении, которое приводит РБК.

К началу 2024 года к СПФС подключились 557 банков и компаний, из которых 159 участников являются нерезидентами из 20 стран; список пользователей сервиса не раскрывается. Банк России в основных направлениях развития финансового рынка до 2026 года сообщал о намерении продолжить работу по развитию функционала и увеличению числа участников СПФС, в том числе за счет подключения иностранных партнеров российских организаций.

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Присоединение банков к Системе передачи финансовых сообщений (СПФС) Центробанка России будет воспринято Минфином США как тревожный сигнал. Об этом предупредило подведомственное организации Управление по контролю за иностранными активами (OFAC). «OFAC <...> готово более агрессивно воздействовать на иностранные финансовые учреждения. Иностранным финансовым учреждениям следует осторожно относиться к своим связям с учреждениями, присоединившимися к СПФС, поскольку такие банки могут быть каналами для обхода российских санкций», — сказано в сообщении, которое приводит РБК. К началу 2024 года к СПФС подключились 557 банков и компаний, из которых 159 участников являются нерезидентами из 20 стран; список пользователей сервиса не раскрывается. Банк России в основных направлениях развития финансового рынка до 2026 года сообщал о намерении продолжить работу по развитию функционала и увеличению числа участников СПФС, в том числе за счет подключения иностранных партнеров российских организаций.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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