Минфин США выдвинул угрозу из-за российского аналога SWIFT

Присоединение банков к Системе передачи финансовых сообщений (СПФС) Центробанка России будет воспринято Минфином США как тревожный сигнал. Об этом предупредило подведомственное организации Управление по контролю за иностранными активами (OFAC).
«OFAC <...> готово более агрессивно воздействовать на иностранные финансовые учреждения. Иностранным финансовым учреждениям следует осторожно относиться к своим связям с учреждениями, присоединившимися к СПФС, поскольку такие банки могут быть каналами для обхода российских санкций», — сказано в сообщении, которое приводит РБК.
К началу 2024 года к СПФС подключились 557 банков и компаний, из которых 159 участников являются нерезидентами из 20 стран; список пользователей сервиса не раскрывается. Банк России в основных направлениях развития финансового рынка до 2026 года сообщал о намерении продолжить работу по развитию функционала и увеличению числа участников СПФС, в том числе за счет подключения иностранных партнеров российских организаций.
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