В Тюменской области определят самого творческого бизнесмена

В Тюмени (Тюменская область) начался прием заявок на участие в областном конкурсе креативных предпринимателей «Связи». Об этом URA.RU сообщили в АНО «Тюменское агентство развития креативных индустрий» (ТАРКИ). В этом году лучших определят в семи номинациях.
«В регионе стартовал прием заявок на премию креативных предпринимателей Тюменской области „Связи“. Премия — это возможность заявить о себе на весь регион для тех, кто вносит большой вклад в развитие креативной экономики области, используя инновации, привлекая инвестиций, улучшая территорию, продвигая креативный бизнес, повышая конкурентоспособности региона на федеральном уровне», — пояснили URA.RU в пресс-службе ТАРКИ.
Принять участие в конкурсе могут представители креативных индустрий в области кино, моды, информационных технологий, дизайна и т.д. В 2024 году лучших бизнесменов в рамках премии «Связи» определят в семи номинациях: «Креативное событие года», «Инновации в сфере креативных индустрий», «Просветительский проект года», «Креативный проект, развивающий территорию», «Семейный креативный проект», «Экспортер креативного продукта», «Стартап года». Плюс — спецноминация от организаторов.
После завершения приема заявок на премию будет сформирован шорт-лист лучших проектов, который затем опубликуют в сети. На втором этапе победителей определят эксперты. Принять участие в конкурсе смогут как организации, так и частные лица: заявки принимаются до 6 декабря.
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