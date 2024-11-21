Лондон пообещал по первой просьбе вступить в бой с Россией

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Британская армия готова начать боевые действия против России, заявил Магован
Британская армия готова начать боевые действия против России, заявил Магован Фото:

Британская армия готова к немедленному вступлению в бой с Россией в Восточной Европе. Заместитель начальника штаба обороны Великобритании Роб Магован заявил о полной готовности вооруженных сил страны к активным действиям в этом регионе.

«Если бы британскую армию попросили сражаться сегодня вечером, она бы сражалась сегодня вечером», — передает слова Магована издание Politico. Он добавил, что в случае эскалации конфликта Великобритания будет готова выступить в защиту союзников по НАТО.

При этом в Великобритании продолжают возникать сомнения относительно военной мощи страны, поскольку численность сухопутных войск находится на критически низком уровне. Министр обороны Джон Хили отметил ухудшающееся состояние вооруженных сил и сообщил о запланированном сокращении военной техники в рамках мер по экономии бюджета.

Бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон предупредил, что британские войска могут быть развернуты на Украине, если избранный президент США Дональд Трамп сократит финансирование Киева. Он отметил, что победа России в конфликте якобы создаст угрозу безопасности Европы, и в таком случае Великобритания будет вынуждена направить свои силы для защиты.

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Британская армия готова к немедленному вступлению в бой с Россией в Восточной Европе. Заместитель начальника штаба обороны Великобритании Роб Магован заявил о полной готовности вооруженных сил страны к активным действиям в этом регионе. «Если бы британскую армию попросили сражаться сегодня вечером, она бы сражалась сегодня вечером», — передает слова Магована издание Politico. Он добавил, что в случае эскалации конфликта Великобритания будет готова выступить в защиту союзников по НАТО. При этом в Великобритании продолжают возникать сомнения относительно военной мощи страны, поскольку численность сухопутных войск находится на критически низком уровне. Министр обороны Джон Хили отметил ухудшающееся состояние вооруженных сил и сообщил о запланированном сокращении военной техники в рамках мер по экономии бюджета. Бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон предупредил, что британские войска могут быть развернуты на Украине, если избранный президент США Дональд Трамп сократит финансирование Киева. Он отметил, что победа России в конфликте якобы создаст угрозу безопасности Европы, и в таком случае Великобритания будет вынуждена направить свои силы для защиты.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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