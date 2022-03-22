22 марта 2022

Челябинский генерал МВД вернул пенсионерке ее квартиру

© Служба новостей «URA.RU»
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Пресс-конференция Михаила Скокова, начальника ГУ МВД по Челябинской области. Челябинск, скоков михаил
Генерал держал дело на личном контроле Фото:

Начальник ГУ МВД Челябинской области, генерал-лейтенант Михаил Скоков помог 85-летней пенсионерке вернуть квартиру. Генерал держал дело на личном контроле, сообщили URA.RU в пресс-службе полицейского главка региона.

«В рамках служебной проверки проведены встречи со всеми участниками „квартирного вопроса“ и иными лицами, представляющими интересы сторон. Полицейские заверили пенсионерку, обеспокоенную вопросом своего дальнейшего проживания в ранее принадлежащей ей квартире, что возникшая ситуация недопонимания между родственниками будет обязательно урегулирована в законном порядке», — сообщили URA.RU в пресс-службе полицейского главка.

В ведомстве добавили, что юристы проработали документ, согласно которому женщина будет использовать квартиру, в которой проживает в настоящее время, пожизненно и безвозмездно. Документ был нотариально заверен, и в торжественной обстановке вручен пенсионерке.

Ранее стало известно, что начальник полиции региона распорядился организовать проверки, когда узнал, что пенсионерку обманным путем выжила из квартиры собственная внучка, работавшая в правоохранительных органах. Она заставила бабушку подписать дарственную на квартиру, а затем определила ее в психдиспансер.

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Начальник ГУ МВД Челябинской области, генерал-лейтенант Михаил Скоков помог 85-летней пенсионерке вернуть квартиру. Генерал держал дело на личном контроле, сообщили URA.RU в пресс-службе полицейского главка региона. «В рамках служебной проверки проведены встречи со всеми участниками „квартирного вопроса“ и иными лицами, представляющими интересы сторон. Полицейские заверили пенсионерку, обеспокоенную вопросом своего дальнейшего проживания в ранее принадлежащей ей квартире, что возникшая ситуация недопонимания между родственниками будет обязательно урегулирована в законном порядке», — сообщили URA.RU в пресс-службе полицейского главка. В ведомстве добавили, что юристы проработали документ, согласно которому женщина будет использовать квартиру, в которой проживает в настоящее время, пожизненно и безвозмездно. Документ был нотариально заверен, и в торжественной обстановке вручен пенсионерке. Ранее стало известно, что начальник полиции региона распорядился организовать проверки, когда узнал, что пенсионерку обманным путем выжила из квартиры собственная внучка, работавшая в правоохранительных органах. Она заставила бабушку подписать дарственную на квартиру, а затем определила ее в психдиспансер.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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