Челябинский генерал МВД вернул пенсионерке ее квартиру

Генерал держал дело на личном контроле Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Начальник ГУ МВД Челябинской области, генерал-лейтенант Михаил Скоков помог 85-летней пенсионерке вернуть квартиру. Генерал держал дело на личном контроле, сообщили URA.RU в пресс-службе полицейского главка региона.

«В рамках служебной проверки проведены встречи со всеми участниками „квартирного вопроса“ и иными лицами, представляющими интересы сторон. Полицейские заверили пенсионерку, обеспокоенную вопросом своего дальнейшего проживания в ранее принадлежащей ей квартире, что возникшая ситуация недопонимания между родственниками будет обязательно урегулирована в законном порядке», — сообщили URA.RU в пресс-службе полицейского главка.

В ведомстве добавили, что юристы проработали документ, согласно которому женщина будет использовать квартиру, в которой проживает в настоящее время, пожизненно и безвозмездно. Документ был нотариально заверен, и в торжественной обстановке вручен пенсионерке.

Ранее стало известно, что начальник полиции региона распорядился организовать проверки, когда узнал, что пенсионерку обманным путем выжила из квартиры собственная внучка, работавшая в правоохранительных органах. Она заставила бабушку подписать дарственную на квартиру, а затем определила ее в психдиспансер.