В Челябинске в час-пик рухнула опора дорожных знаков

В Челябинске в начале девятого утра рухнула опора дорожных знаков на перекрестке улиц Чайковского и Куйбышева. Об этом сообщила пресс-служба городской Госавтоинспекции. Один из дорожных заков упал на машину и разбил лобовое стекло.
«Информация по факту падения столба на автомобиль направлена в Комитет дорожного хозяйства Администрации города Челябинска», — сообщила пресс-служба ведомства в telegram-канале. Инцидент произошел на перекрестке улиц Чайковского и Куйбышева.
Один из дорожных знаков отлетел от столба, упал на машину и разбил лобовое стекло. Вместе с ним оборвались и провода, сообщает telegram-канал «Челябинск, который смог».
В ДТП в центре Челябинска ранее погиб водитель такси, который в тот момент вез пассажира. Со слов очевидцев, 47-летнему водителю стало плохо за рулем, он умер от остановки сердца.
