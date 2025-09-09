В Челябинске в 10 раз ускорили анализ уложенного дорожниками асфальта

Челябинский Институт НИИстром представил решение, в 10 раз ускорившее анализ уложенного дорожниками асфальта. Как URA.RU рассказали в пресс-службе института, цифровая лаборатория ULAB AI работает на основе искусственного интеллекта.
«Лабораторно-информационная менеджмент-система ULAB AI с искусственным интеллектом снижает количество ошибок лабораторных испытаний на 95%. Решение ускоряет формирование протоколов в 10 раз, обучает сотрудников новым процессам и ГОСТам», — заявили URA.RU в Институте НИИстром.
Основной задачей ULAB AI является автоматизация лабораторных процессов. Появилась возможность повысить точность и стандартизировать работу. Система включает в себя модули видеоаналитики и голосового ассистента, которые помогают лаборантам проводить все этапы испытаний, снизив вероятность ошибок.
Процесс испытания асфальта включает разные этапы. Цифровой помощник фиксирует действия специалиста, направляя его. Голосовые возможности позволяют системе корректировать операции в режиме реального времени. Протоколы ULAB AI составляет на одну-две минуты вместо получаса, которые человек бы готовил самостоятельно.
Лабораторию провели в рамках трехдневного семинара Совета главных инженеров органов управления дорожного хозяйства. Отраслевое мероприятие проводится регулярно с 2009 года по инициативе Федерального дорожного агентства в разных субъектах РФ. На сей раз собралось более ста участников. Лекции прочитали представители РосдорНИИ, НИИ ТСК, компании «Мастерская мостов».
Техдиректор Института НИИстром Эльдар Ахтямов отметил URA.RU, что новые решения являются помощниками для лаборантов, помогая выполнять рутинные операции быстрее. Чтобы продемонстрировать возможности созданной системы, челябинцы использовали материалы компании «Цементум».
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в Челябинске и Магнитогорске? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск», чтобы узнавать все новости первыми!