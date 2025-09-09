На участке трассы М-5 в Челябинской области временно ввели реверс

На трассе М-5 в Усть-Катавском районе Челябинской области до вечера 10 сентября введено реверсивное движение. Как сообщили URA.RU в пресс-службе Упрдор «Южный Урал», ограничения введены на км 1616 — км 1620.
«На участке трассы М-5 „Урал“ км 1616 — км 1620 производятся работы по фрезерованию дорожного покрытия и картированию. Вводится реверсивное движение до 19:00», — уточнили URA.RU в управлении.
Накануне дорожники завершили ремонт на участке трассы Р-254 «Иртыш». Дорожники обновили дорогу с 12 по 20 км в Красноармейском районе.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в Челябинске и Магнитогорске? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск», чтобы узнавать все новости первыми!