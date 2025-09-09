09 сентября 2025

На участке трассы М-5 в Челябинской области временно ввели реверс

Работы на участке трассы М-5 продлятся 10 сентября до 19:00
Работы на участке трассы М-5 продлятся 10 сентября до 19:00 Фото:

На трассе М-5 в Усть-Катавском районе Челябинской области до вечера 10 сентября введено реверсивное движение. Как сообщили URA.RU в пресс-службе Упрдор «Южный Урал», ограничения введены на км 1616 — км 1620.

«На участке трассы М-5 „Урал“ км 1616 — км 1620 производятся работы по фрезерованию дорожного покрытия и картированию. Вводится реверсивное движение до 19:00», — уточнили URA.RU в управлении.

Накануне дорожники завершили ремонт на участке трассы Р-254 «Иртыш». Дорожники обновили дорогу с 12 по 20 км в Красноармейском районе.

