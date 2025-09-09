Челябинская Госавтоинспекция прекратила прием экзаменов на права

В Челябинске временно прекратил работу отдел госавтоинспекции по регистрации водительских прав и выдаче удостоверений. Это связано с отключением электроэнергии.
«В связи с отключением электроэнергии прием граждан по оказанию государственных услуг в Межрайонном регистрационно-экзаменационном отделе Госавтоинспекции Челябинска, расположенном по адресу: Харлова 20, временно приостановлен», — уточнили в telegram-канале ведомства. Прием будет возобновлен после восстановления работы энергосетей.
В отделе проводятся экзамены на получение водительских удостоверений. Кроме того, здесь же регистрируют транспортные средства и прицепы.
Обновлено в 12:45.
По данным telegram-канала ведомства, электроснабжение отдела ГИБДД восстановлено. Прием граждан возобновлен.
