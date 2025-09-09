На выборах в Троицке партийцы снялись с выборов на округе участника СВО

Действующий депутат-эсер Дамир Галямшин и директор школы, кандидат от ЛДПР Наталья Гузеева снялись с выборов в горсобрание в Троицке (Челябинская область). Противостоять участнику СВО Анатолию Зуеву (ЕР) на избирательном округе № 6 остались только самовыдвиженцы.
«Избирательный округ № 6. Галямшин Дамир Фагитович („Справедливая Россия“), депутат Собрания депутатов города Троицка. Гузеева Наталья Петровна, директор школы № 7 (ЛДПР). Выбывшие после регистрации депутаты», — сообщается на сайте облизбиркома.
После снятия на троицком избирательном округе № 6 остаются зарегистрированными три кандидата. Это представитель «Единой России», 37-летний участник СВО Анатолий Зуев, и самовыдвиженцы — 33-летняя учительница школы № 10 Арзу Исмаилова и 31-летний безработный Владимир Шитиков.
Выборы в горсобрание Троицка, как и большинства муниципалитетов Челябинской области, состоятся в период с 12 по 14 сентября. В те же сроки пройдут выборы в заксобрание региона.
