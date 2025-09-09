09 сентября 2025

На выборах в Троицке партийцы снялись с выборов на округе участника СВО

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
В Троицке выбирают депутатов горсобрания
В Троицке выбирают депутатов горсобрания Фото:

Действующий депутат-эсер Дамир Галямшин и директор школы, кандидат от ЛДПР Наталья Гузеева снялись с выборов в горсобрание в Троицке (Челябинская область). Противостоять участнику СВО Анатолию Зуеву (ЕР) на избирательном округе № 6 остались только самовыдвиженцы.

«Избирательный округ № 6. Галямшин Дамир Фагитович („Справедливая Россия“), депутат Собрания депутатов города Троицка. Гузеева Наталья Петровна, директор школы № 7 (ЛДПР). Выбывшие после регистрации депутаты», — сообщается на сайте облизбиркома.

После снятия на троицком избирательном округе № 6 остаются зарегистрированными три кандидата. Это представитель «Единой России», 37-летний участник СВО Анатолий Зуев, и самовыдвиженцы — 33-летняя учительница школы № 10 Арзу Исмаилова и 31-летний безработный Владимир Шитиков.

Выборы в горсобрание Троицка, как и большинства муниципалитетов Челябинской области, состоятся в период с 12 по 14 сентября. В те же сроки пройдут выборы в заксобрание региона.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в Челябинске и Магнитогорске? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск», чтобы узнавать все новости первыми!

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Действующий депутат-эсер Дамир Галямшин и директор школы, кандидат от ЛДПР Наталья Гузеева снялись с выборов в горсобрание в Троицке (Челябинская область). Противостоять участнику СВО Анатолию Зуеву (ЕР) на избирательном округе № 6 остались только самовыдвиженцы. «Избирательный округ № 6. Галямшин Дамир Фагитович („Справедливая Россия“), депутат Собрания депутатов города Троицка. Гузеева Наталья Петровна, директор школы № 7 (ЛДПР). Выбывшие после регистрации депутаты», — сообщается на сайте облизбиркома. После снятия на троицком избирательном округе № 6 остаются зарегистрированными три кандидата. Это представитель «Единой России», 37-летний участник СВО Анатолий Зуев, и самовыдвиженцы — 33-летняя учительница школы № 10 Арзу Исмаилова и 31-летний безработный Владимир Шитиков. Выборы в горсобрание Троицка, как и большинства муниципалитетов Челябинской области, состоятся в период с 12 по 14 сентября. В те же сроки пройдут выборы в заксобрание региона.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...