В Копейске (Челябинская область) к весне 2026 года появится распределительный центр торговой сети «Магнит» за пять млрд рублей. Как сообщили в пресс-службе регионального минсельхоза, площадь строения составит более 44 тысяч кв метров.
«„Магнит“ введет в эксплуатацию новый РЦ в Челябинской области. Это повысит доступность товаров в магазинах, расширит ассортимент продукции локальных поставщиков и укрепит позиции розничной сети в регионе», заявили в минсельхозе.
О планах торговой сети сообщили замгендиректора, директор по цепочкам поставок и логистике розничной сети Федор Павловский и заместитель министра сельского хозяйства Инна Подшивалова. Новый логистический центр обеспечит появление более 1,5 тысячи новых рабочих мест. Столько же магазинов с аптеками он будет обслуживать. На объекте будут мультитемпературные складские помещения, свои автотранспортное предприятие и топливозаправочная станция. Объект возводится по модели build-to-rent: складские помещения будут сдаваться в аренду.
Ежесуточно центр сможет обрабатывать в среднем 680 тонн грузов, одновременно обслуживая 115 фур. Продукцию сюда будут свозить 625 поставщиков, большинство из которых являются локальными производителями.
В настоящий момент розничная сеть «Магнита» в Челябинской области объединяет 799 магазинов. Из них 550 магазинов «у дома», 209 дрогери «Магнит Косметик», 19 точек «Магнит Аптека» и 21 магазин больших форматов. Действующий распределительный центр ритейлера в регионе расположен в поселке Есаульский.
