Челябинский губернатор оценил книгу статусного депутата Госдумы о хрущевской «оттепели»

Алексей Текслер принял участие в презентации книги Павла Крашенинникова «Наследники или ренегаты. Государство и право „оттепели“ 1953–1964». Мероприятие состоялось в Южно-Уральском госуниверситете (ЮУрГУ), сообщили URA.RU в пресс-службе правительства области.
Депутат Госдумы, доктор юридических наук Павел Крашенинников анализирует в книге период после смерти Иосифа Сталина, включая последствия и спекуляции на его кончине. Крашенинников разделил эпоху «оттепели» на четыре хронологических этапа: от коллективного руководства страной до борьбы за власть и прихода к ней Никиты Хрущева.
«Павел Владимирович — наш земляк, магнитогорец, который много лет работает в Государственной Думе, формирует законодательные основы российского права, участвовал в работе над поправками в Конституцию, а также разработке ключевых кодексов страны. И это большое достижение, которое мы будем оценивать еще очень долго. Я рад и счастлив, что наш земляк не забывает свою малую родину», — отметил Текслер, получивший в подарок книгу из рук автора.
Павел Крашенинников — уроженец Магнитогорска. Он написал более 70 научных работ, принимал участие в подготовке Гражданского кодекса РФ. Правовед является автором судебной реформы. Новая книга — очередная в авторском цикле, посвященном исследованию государственного права России с IX века. Труд предназначен историкам, правоведам, студентам и всем, кому интересна история российского государства и права.
