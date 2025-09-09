09 сентября 2025

Челябинский губернатор оценил книгу статусного депутата Госдумы о хрущевской «оттепели»

Депутат Госдумы Крашенинников презентовал новую книгу о развитии права в России
Губернатор Алексей Текслер высоко оценил новую книгу Павла Крашенинникова
Алексей Текслер принял участие в презентации книги Павла Крашенинникова «Наследники или ренегаты. Государство и право „оттепели“ 1953–1964». Мероприятие состоялось в Южно-Уральском госуниверситете (ЮУрГУ), сообщили URA.RU в пресс-службе правительства области.

Депутат Госдумы, доктор юридических наук Павел Крашенинников анализирует в книге период после смерти Иосифа Сталина, включая последствия и спекуляции на его кончине. Крашенинников разделил эпоху «оттепели» на четыре хронологических этапа: от коллективного руководства страной до борьбы за власть и прихода к ней Никиты Хрущева.

«Павел Владимирович — наш земляк, магнитогорец, который много лет работает в Государственной Думе, формирует законодательные основы российского права, участвовал в работе над поправками в Конституцию, а также разработке ключевых кодексов страны. И это большое достижение, которое мы будем оценивать еще очень долго. Я рад и счастлив, что наш земляк не забывает свою малую родину», — отметил Текслер, получивший в подарок книгу из рук автора.

Павел Крашенинников — уроженец Магнитогорска. Он написал более 70 научных работ, принимал участие в подготовке Гражданского кодекса РФ. Правовед является автором судебной реформы. Новая книга — очередная в авторском цикле, посвященном исследованию государственного права России с IX века. Труд предназначен историкам, правоведам, студентам и всем, кому интересна история российского государства и права. 

