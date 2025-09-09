09 сентября 2025

Как в Челябинске школьники будут учиться в дни выборов

Челябинских школьников отправят на дистант или экскурсии в дни выборов
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Решение об организации учебного процесса в дни выборов школы принимают самостоятельно
Решение об организации учебного процесса в дни выборов школы принимают самостоятельно Фото:
новость из сюжета
Выборы в заксобрание Челябинской области 2025 года

В дни выборов депутатов Законодательного собрания региона 12 и 13 сентября школьников Челябинска отправят на дистанционное обучение, экскурсии или другое мероприятие. Каждая образовательная организация решение примет самостоятельно, сообщили URA.RU в администрации города. 

«Образовательные организации, в здании которых размещаются избирательные участки, самостоятельно принимают решение об организации учебного процесса 12 и 13 сентября. Информация об этом своевременно доводится до учеников и родителей», — сообщили URA.RU в администрации Челябинска. 

В Челябинской области с 12 по 14 сентября пройдут 38 избирательных кампаний. Самая крупная из них — выборы депутатов регионального заксобрания. Из 60 депутатов половина будет избрана в 30 одномандатных округах, а оставшиеся 30 — по партийным спискам. Вся информация о предстоящих выборах в Челябинской области собрана в сюжете на URA.RU. 

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в Челябинске и Магнитогорске? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск», чтобы узнавать все новости первыми!

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В дни выборов депутатов Законодательного собрания региона 12 и 13 сентября школьников Челябинска отправят на дистанционное обучение, экскурсии или другое мероприятие. Каждая образовательная организация решение примет самостоятельно, сообщили URA.RU в администрации города.  «Образовательные организации, в здании которых размещаются избирательные участки, самостоятельно принимают решение об организации учебного процесса 12 и 13 сентября. Информация об этом своевременно доводится до учеников и родителей», — сообщили URA.RU в администрации Челябинска.  В Челябинской области с 12 по 14 сентября пройдут 38 избирательных кампаний. Самая крупная из них — выборы депутатов регионального заксобрания. Из 60 депутатов половина будет избрана в 30 одномандатных округах, а оставшиеся 30 — по партийным спискам. Вся информация о предстоящих выборах в Челябинской области собрана в сюжете на URA.RU. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...