Как в Челябинске школьники будут учиться в дни выборов

В дни выборов депутатов Законодательного собрания региона 12 и 13 сентября школьников Челябинска отправят на дистанционное обучение, экскурсии или другое мероприятие. Каждая образовательная организация решение примет самостоятельно, сообщили URA.RU в администрации города.
«Образовательные организации, в здании которых размещаются избирательные участки, самостоятельно принимают решение об организации учебного процесса 12 и 13 сентября. Информация об этом своевременно доводится до учеников и родителей», — сообщили URA.RU в администрации Челябинска.
В Челябинской области с 12 по 14 сентября пройдут 38 избирательных кампаний. Самая крупная из них — выборы депутатов регионального заксобрания. Из 60 депутатов половина будет избрана в 30 одномандатных округах, а оставшиеся 30 — по партийным спискам. Вся информация о предстоящих выборах в Челябинской области собрана в сюжете на URA.RU.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в Челябинске и Магнитогорске? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск», чтобы узнавать все новости первыми!