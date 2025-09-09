09 сентября 2025

Дочь челябинской актрисы Оболдиной хочет стать флористом

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
У актрисы Инги Оболдиной единственная дочь
У актрисы Инги Оболдиной единственная дочь Фото:

Дочь уроженки Кыштыма (Челябинская область), актрисы Инги Оболдиной, 13-летняя Клара, заявила о желании стать флористом, а не выбирать актерскую карьеру. Об этом рассказала Оболдина на премьере фильма «Три свадьбы и один побег».

«Я хочу, чтобы она была счастлива, а там уже, что выберет. Пока она хочет быть флористом», — рассказала актриса, передает издание «Московский Комсомолец».

Клара впервые посетила крупное светское мероприятие вместе с матерью. Она с удовольствием общалась с журналистами. Оболдина подчеркнула, что обсуждать возможное будущее дочери в кино еще рано.

Фильм «Три свадьбы и один побег», в котором снялась Инга Оболдина, представляет собой комедию о столкновении поколений и выборе между долгом и личными амбициями. Как ранее сообщала актриса, ее героиня — абхазская мать, пытающаяся устроить судьбу трех дочерей: «В картине во всем присутствует кавказский колорит, в кадре сплошная красота».

Съемки проходили в аутентичных локациях с горными пейзажами и водопадами. Сюжет фокусируется на конфликте традиционных ценностей и мечты младшей дочери, стремящейся стать актрисой. Кинокомпания «Пионер» представила трейлер проекта в начале августа этого года.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в Челябинске и Магнитогорске? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск», чтобы узнавать все новости первыми!

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Дочь уроженки Кыштыма (Челябинская область), актрисы Инги Оболдиной, 13-летняя Клара, заявила о желании стать флористом, а не выбирать актерскую карьеру. Об этом рассказала Оболдина на премьере фильма «Три свадьбы и один побег». «Я хочу, чтобы она была счастлива, а там уже, что выберет. Пока она хочет быть флористом», — рассказала актриса, передает издание «Московский Комсомолец». Клара впервые посетила крупное светское мероприятие вместе с матерью. Она с удовольствием общалась с журналистами. Оболдина подчеркнула, что обсуждать возможное будущее дочери в кино еще рано. Фильм «Три свадьбы и один побег», в котором снялась Инга Оболдина, представляет собой комедию о столкновении поколений и выборе между долгом и личными амбициями. Как ранее сообщала актриса, ее героиня — абхазская мать, пытающаяся устроить судьбу трех дочерей: «В картине во всем присутствует кавказский колорит, в кадре сплошная красота». Съемки проходили в аутентичных локациях с горными пейзажами и водопадами. Сюжет фокусируется на конфликте традиционных ценностей и мечты младшей дочери, стремящейся стать актрисой. Кинокомпания «Пионер» представила трейлер проекта в начале августа этого года.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...