Дочь челябинской актрисы Оболдиной хочет стать флористом

Дочь уроженки Кыштыма (Челябинская область), актрисы Инги Оболдиной, 13-летняя Клара, заявила о желании стать флористом, а не выбирать актерскую карьеру. Об этом рассказала Оболдина на премьере фильма «Три свадьбы и один побег».
«Я хочу, чтобы она была счастлива, а там уже, что выберет. Пока она хочет быть флористом», — рассказала актриса, передает издание «Московский Комсомолец».
Клара впервые посетила крупное светское мероприятие вместе с матерью. Она с удовольствием общалась с журналистами. Оболдина подчеркнула, что обсуждать возможное будущее дочери в кино еще рано.
Фильм «Три свадьбы и один побег», в котором снялась Инга Оболдина, представляет собой комедию о столкновении поколений и выборе между долгом и личными амбициями. Как ранее сообщала актриса, ее героиня — абхазская мать, пытающаяся устроить судьбу трех дочерей: «В картине во всем присутствует кавказский колорит, в кадре сплошная красота».
Съемки проходили в аутентичных локациях с горными пейзажами и водопадами. Сюжет фокусируется на конфликте традиционных ценностей и мечты младшей дочери, стремящейся стать актрисой. Кинокомпания «Пионер» представила трейлер проекта в начале августа этого года.
