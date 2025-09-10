В Челябинске нашли вандалов, заливших пеной детские горки и электросамокат

Полицейские установили причастных к повреждению детских горок
Полицейские установили причастных к повреждению детских горок Фото:

В Челябинске сотрудники полиции выявили вандалов, которые залили монтажной пеной детские горки и один электросамокат. Как сообщили URA.RU в пресс-службе ГУ МВД по региону, ими оказались местные подростки.

«Полицейские установили трех несовершеннолетних, которые залили монтажной пеной детские горки в Металлургическом районе. В отношении их законных представителей составлены административные протоколы по ст. 5.35 КоАП РФ (неисполнение родителями обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних). С подростками проведены профилактические беседы о недопущении противоправного поведения», — сообщили URA.RU в пресс-службе областного главка.

Пена появилась на горках в ночь на 7 сентября. Местные жители сразу указали на группу подростков. Они выразили надежду, что их найдут и привлекут к ответственности.

