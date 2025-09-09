09 сентября 2025

В Челябинске задерживаются вечерние рейсы из Сочи и обратно. Скрин

Вылет рейса задержан на два часа
Вылет рейса задержан на два часа

В аэропорту Челябинска на два с половиной часа задерживаются прилет и вылет парного рейса до Сочи из-за атаки беспилотников. Информация о задержке указана на сайте аэропорта имени Игоря Курчатова. 

«Прилет рейса N4 507 Сочи — Челябинск задерживается с 17:25 до 19:55. Вылет рейса N4 508 Челябинск — Сочи задерживается с 19:25 до 21:25», — говорится в данных онлайн-табло аэропорта имени Курчатова. 

Оба рейса выполняет авиакомпания Nordwind Airlines на Airbus A330. В сочинском аэропорту в ночь на 10 сентября были задержаны более 17 рейсов из-за опасности атаки БПЛА. 

