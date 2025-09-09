09 сентября 2025

Рецидивиста, порезавшего полицейского в баре Троицка, отправили в СИЗО

Мужчина проведет в СИЗО минимум два месяца
Мужчина проведет в СИЗО минимум два месяца

Суд в Троицке (Челябинская область) отправил в СИЗО рецидивиста, напавшего с ножом на полицейского в баре. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе СКР по региону.

«Судом по ходатайству следователя регионального СКР в отношении местного жителя, обвиняемого в покушении на убийство мужчины в Троицке, избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Сроком до 8 декабря 2025 года», — сообщили URA.RU в пресс-службе СКР по региону.

Мужчина напал на полицейского, который находился в отпуске, в ночь на 8 сентября. Изначально между посетителями бара случился словесный конфликт. Но после началась драка, в ходе которой рецидивист достал нож и не менее девяти раз ударил полицейского.

Сотрудника госпитализировали. Врачам удалось спасти ему жизнь. Напавшего же оперативно задержали.

