Рецидивиста, порезавшего полицейского в баре Троицка, отправили в СИЗО

Суд в Троицке (Челябинская область) отправил в СИЗО рецидивиста, напавшего с ножом на полицейского в баре. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе СКР по региону.
«Судом по ходатайству следователя регионального СКР в отношении местного жителя, обвиняемого в покушении на убийство мужчины в Троицке, избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Сроком до 8 декабря 2025 года», — сообщили URA.RU в пресс-службе СКР по региону.
Мужчина напал на полицейского, который находился в отпуске, в ночь на 8 сентября. Изначально между посетителями бара случился словесный конфликт. Но после началась драка, в ходе которой рецидивист достал нож и не менее девяти раз ударил полицейского.
Сотрудника госпитализировали. Врачам удалось спасти ему жизнь. Напавшего же оперативно задержали.
