В Болгарии предрекли скорую капитуляцию Украины

26 марта 2022 в 04:58 Размер текста - 17 +

Президент Украины Владимир Зеленский в скором времени объявит о капитуляции Киева. Об этом заявил болгарский генерал Димитар Шивиков. «Приближается время, когда президент Украины [Зеленский] объявит о капитуляции», — сказал Димитар Шивиков в интервью Болгарскому национальному радио. По его мнению, однозначно спецоперация РФ на Украине закончится победой Москвы «с ее воинским контингентом». Кроме того, генерал армии Болгарии выразил мнение, что его страна не должны предоставлять Украине никакого вооружения, потому что «огонь не тушат, обливая его бензином». Он подчеркнул, что цель России не в оккупации и уничтожении Украины, а в ее денацификации и демилитаризации, о чем неоднократно говорил президент РФ Владимир Путин. Также он добавил, что с 2004 года, «когда на Украине произошла первая оранжевая революция», там началось навязывание «крайне русофобской политики». «Игрок, стоящий за этой политикой, находится за Атлантическим океаном», — резюмировал военный офицер. Президент РФ объявил о начале спецоперации на Украине утром 24 февраля. Глава государства подчеркнул, что этот шаг был вынужден — Россия должна была защитить граждан Донецкой и Луганской народных республик, которые восемь лет страдали от действий Киева. Ранее Украина отказалась выполнять Минские соглашения. Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков уточнил, что идеальным исходом военной операции станет зачистка Украины от нацистов. Путин заявил, что спецоперация будет остановлена после того, как Киев признает присоединение Крыма к России и получит нейтральный статус. Он уточнил, что целью Кремля является демилитаризация и денацификация Украины, а не ее оккупация. Минобороны РФ сообщило о начале второго этапа спецоперации.