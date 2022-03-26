ФСБ задержала террористов, готовивших нападение на силовиков. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Место антитеррористической операции в Екатеринбурге, где уничтожили трёх террористов. Екатеринбург, фсб, контртеррористическая операция, кто
В Уфе члены террористической ячейки готовили нападение на силовиков, сообщили в ФСБ Фото:

В Уфе сотрудники ФСБ России задержали четырех членов террористической ячейки. По данным ведомства, задержанные готовили нападение на сотрудников правоохранительных органов.

«Федеральной службой безопасности РФ совместно со Следственным комитетом РФ на территории Республики Башкортостан пресечена деятельность террористического сообщества. <…> В городе Уфе задержаны четверо граждан Российской Федерации, причастных к подготовке вооруженных нападений на сотрудников правоохранительных органов и пропаганде в сети Интернет террористической идеологии», — сообщили ТАСС в ФСБ.

Сотрудники ведомства изъяли у задержанных две гранаты РГД-5 и самодельные коктейли Молотова, экстремистскую литературу, радиостанции, спецодежду. Силовики проводили операцию в рамках уголовного дела, возбужденного по статьям «Организация террористического сообщества и участие в нем» и «Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности».

Подписывайтесь на URA.RU в Google News, Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен, следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

В Уфе сотрудники ФСБ России задержали четырех членов террористической ячейки. По данным ведомства, задержанные готовили нападение на сотрудников правоохранительных органов. «Федеральной службой безопасности РФ совместно со Следственным комитетом РФ на территории Республики Башкортостан пресечена деятельность террористического сообщества. <…> В городе Уфе задержаны четверо граждан Российской Федерации, причастных к подготовке вооруженных нападений на сотрудников правоохранительных органов и пропаганде в сети Интернет террористической идеологии», — сообщили ТАСС в ФСБ. Сотрудники ведомства изъяли у задержанных две гранаты РГД-5 и самодельные коктейли Молотова, экстремистскую литературу, радиостанции, спецодежду. Силовики проводили операцию в рамках уголовного дела, возбужденного по статьям «Организация террористического сообщества и участие в нем» и «Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...