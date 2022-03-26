В Уфе члены террористической ячейки готовили нападение на силовиков, сообщили в ФСБ Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В Уфе сотрудники ФСБ России задержали четырех членов террористической ячейки. По данным ведомства, задержанные готовили нападение на сотрудников правоохранительных органов.

«Федеральной службой безопасности РФ совместно со Следственным комитетом РФ на территории Республики Башкортостан пресечена деятельность террористического сообщества. <…> В городе Уфе задержаны четверо граждан Российской Федерации, причастных к подготовке вооруженных нападений на сотрудников правоохранительных органов и пропаганде в сети Интернет террористической идеологии», — сообщили ТАСС в ФСБ.

Сотрудники ведомства изъяли у задержанных две гранаты РГД-5 и самодельные коктейли Молотова, экстремистскую литературу, радиостанции, спецодежду. Силовики проводили операцию в рамках уголовного дела, возбужденного по статьям «Организация террористического сообщества и участие в нем» и «Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности».