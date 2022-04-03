В ДНР создали госкомитет по обороне

В ДНР появился комитет по обороне республики Фото: Карина Ванеш © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Власти Донецкой народной республики создали на территории региона государственный комитет по обороне. Об этом сообщается в официальном telegram-канале территориальной обороны ДНР.

«Указом Главы ДНР №121 от 3 апреля 2022 г. создан Государственный комитет обороны Донецкой Народной Республики», — сообщили в теробороне. Указ подписал глава ДНР Денис Пушилин.

Россия ранее начала специальную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Президент России Владимир Путин назвал решение о проведении спецоперации вынужденным. По словам президента, ее главная задача — защита жителей Донбасса от геноцида. По данным опроса ВЦИОМ, 79% респондентов положительно оценили решение президента. По словам Дениса Пушилина, с начала спецоперации удалось освободить более 60% территории ДНР, пишет RT.