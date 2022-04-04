В ЯНАО создадут структуру для борьбы с долгостроями

Возглавит окружной штаб по координации работы строителей губернатор ЯНАО Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Власти ЯНАО создадут региональный штаб по координации работы строительной отрасли. Как сообщается в опубликованном документе, цель возглавляемого губернатором Дмитирием Артюховым штаба — это обеспечение выполнения органами исполнительной власти сроков строительства.

«Проект предусматривает создание регионального штаба по обеспечению функционирования строительной, дорожной отраслей и сферы жилищно-коммунального хозяйства в условиях санкций. Деятельность штаба направлена на реализацию мер поддержки указанных отраслей в рамках работы по противодействию санкций в соответствии с планами правительства РФ.», — говориться в комментарии к опубликованному на сайте правительства ЯНАО документу.

В тексте документа добавляется, что региональный штаб является коллегиальным совещательным органом, который помогает органам власти округа и организациям координироваться для ведения работ в строительной, дорожной отрасли и сфере жилищно-коммунального хозяйства. В состав штаба войдут губернатор ЯНАО, члены правительства отвечающие за экономику и инвестиции, директор департамента транспорта Денис Напольских, руководитель окружной службы госстройнадзора Евгения Таран, а также представители всех муниципалитетов и мэрий ЯНАО. Решения штаба по координации работы строительной отрасли ЯНАО будут рекомендованы для исполнения органами федеральной и исполнительной власти, а также органам местного самоуправления.

Ранее URA.RU сообщало, что власти ЯНАО расширяют полномочия антикризисного штаба. Он займется рассмотрением вопросов осуществления госзакупок у единственного поставщика и координацией взаимодействия бизнеса и органов власти в выстраивании логистических маршрутов для импорта и экспорта продукции.

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