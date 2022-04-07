Магазины ЯНАО накажут за завышение цен

Магазины поднимают цены на продукты Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Магазин «Магнит» и «Звениговский» в Салехарде опять подняли ценник на продукты. Неделю назад депутат городской думы от «Единой России» Роман Арефьев уже проверял эти магазины и предупреждал, если нарушения не исправят за неделю — он напишет заявление в УФАС и прокуратуру. Изменений не произошло, сообщил URA.RU политик.

«В рамках фиксирования цены мы уже три раза проводили рейды и зафиксировали рост цен на сегодняшний день на продукты, которые входят в перечень социально значимых. Значительно растет сахар — на 50 рублей подорожал. Говорят, что происходит это из-за поставщиков, поэтому мы решили обратиться в надзорные органы, чтобы они провели проверку», — пояснил Арефьев.

По его словам, уже готовы два обращения — в прокуратуру и в ямальское управление федеральной антимонопольной службы. Депутат отметил, что магазины подняли цены за три недели: на сахар с 75 до 125 рублей, на тушенку говяжью с 249 до 365 рублей, на макароны с 65 до 95-105 рублей, на муку со 129 до 159 рублей.

Ранее сообщалось, что депутаты будут проводить рейды для того, чтобы выявлять завышенные цены. Проверяют не только продукты, но и непродовольственные товары.

Цены на товары начали поднимать в регионе из-за западных санкций, которые ввел Евросоюз, а также ряд других стран в ответ на начало спецоперации России по денацификации и демилитаризации Украины. Однако санкционное давление на РФ продолжается с начала 2000-х. Глава государства Владимир Путин заявлял, что их цель — «отмена России, запрет ее культуры, табу на правду об истории российского государства и его роли в важнейших мировых событиях».

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