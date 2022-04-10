Путин проведет День космонавтики вместе с Лукашенко

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Лукашенко, рукопожатие, путин владимир, лукашенко александр
Владимир Путин и Александр Лукашенко проведут переговоры на космодроме «Восточный» Фото:

Президент России Владимир Путин встретится с белорусским лидером Александром Лукашенко на космодроме Восточном 12 апреля. Об этом рассказал представитель Кремля Дмитрий Песков. По его словам, главы двух стран переведут переговоры.

«Да, они посетят космодром. И проведут двустороннюю встречу. Лидеры по итогам переговоров дадут совместную пресс-конференцию журналистам», — рассказал Песков в разговоре с РИА «Новости».

Лукашенко ранее потребовал подключить Белоруссию к переговорам России и Украины, передает «Национальная служба новостей». Он заявил, что в ближайшее время собирается встретиться с Путиными, сообщает сайт MK.RU. Россия проводит на Украине спецоперацию с 24 февраля. Президент РФ называл целями денацификацию и демилитаризацию. По его словам, приоритетом российских военных является исключение напрасных жертв среди мирных граждан и удар по военной инфраструктуре и вооружению нацбатов и ВСУ.

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Президент России Владимир Путин встретится с белорусским лидером Александром Лукашенко на космодроме Восточном 12 апреля. Об этом рассказал представитель Кремля Дмитрий Песков. По его словам, главы двух стран переведут переговоры. «Да, они посетят космодром. И проведут двустороннюю встречу. Лидеры по итогам переговоров дадут совместную пресс-конференцию журналистам», — рассказал Песков в разговоре с РИА «Новости». Лукашенко ранее потребовал подключить Белоруссию к переговорам России и Украины, передает «Национальная служба новостей». Он заявил, что в ближайшее время собирается встретиться с Путиными, сообщает сайт MK.RU. Россия проводит на Украине спецоперацию с 24 февраля. Президент РФ называл целями денацификацию и демилитаризацию. По его словам, приоритетом российских военных является исключение напрасных жертв среди мирных граждан и удар по военной инфраструктуре и вооружению нацбатов и ВСУ.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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