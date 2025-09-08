Трамп: лидеры ЕС приедут в США обсуждать Украину

Трамп сообщил о предстоящих переговорах по Украине с европейскими лидерами
Трамп сообщил о предстоящих переговорах по Украине с европейскими лидерами Фото:

Лидеры европейских стран посетят Соединенные Штаты для обсуждения мирного урегулирования конфликта на Украине. Об этом сообщил президент США Дональд Трамп, вернувшись в Вашингтон после финала US Open.

«У нас идут крайне интересные обсуждения. Определенные европейские лидеры прибудут в нашу страну в понедельник и вторник по отдельности», — заявил Трамп журналистам, трансляцию вел NTD. Он не уточнил, какие именно лидеры приедут, но подчеркнул важность переговоров для поиска путей урегулирования. Трамп также подтвердил свою уверенность в разрешении конфликта.

Ранее Дональд Трамп подчеркнул, что европейские государства будут играть важную роль в обеспечении гарантий безопасности для Украины. Кроме того, как отмечает журнал Atlantic со ссылкой на анонимные источники среди чиновников, лидер США выразил недовольство позицией Владимира Зеленского и европейских стран, которые, по его мнению, выдвигают чрезмерные и нереалистичные требования в процессе урегулирования ситуации на Украине.

