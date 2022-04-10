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В ХМАО при возведении больницы всплыл новый скандал со взяткой

© Служба новостей «URA.RU»
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Суд арестовал Алексея Репкина до 7 июня Фото:

Басманный суд Москвы арестовал бывшего сотрудника «Объединенной приборостроительной корпорации» (структура «Ростеха») Алексея Репкина. Он подозревается в получении взяток от предпринимателей, которым угрожал лишением госконтракта на поставку медицинского оборудования для долгостроя — окружной больницы в Нижневартовске.

«Алексей Репкин, ранее служивший в Следственном комитете России, подозревается в том, что получил от бизнесменов 15 миллионов рублей, два автомобиля Cadillac, а также добился оплаты своих авиабилетов на 200 тысяч рублей под угрозой лишить предпринимателей выполнения госконтракта стоимостью почти 3 миллиарда рублей на поставку медицинского оборудования для центральной больницы в Нижневартовске. При этом, считает следствие, господин Репкин не имел никаких возможностей повлиять на исполнение договора», — сообщает «Коммерсант».

Следственный комитет выдвинул обвинения по ч.4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере) и ч. 2 ст. 165 УК РФ (причинение имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием). Суд арестовал Репкина до 7 июня.

Ранее URA.RU сообщало, что ФСБ провела обыски и выемку документов в управлении капитального строительства ХМАО (компания учреждена департаментом имущества Югры). Были изъяты документы, имеющие отношение к строительству окружной больницы в Нижневартовске на 1100 мест.

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Басманный суд Москвы арестовал бывшего сотрудника «Объединенной приборостроительной корпорации» (структура «Ростеха») Алексея Репкина. Он подозревается в получении взяток от предпринимателей, которым угрожал лишением госконтракта на поставку медицинского оборудования для долгостроя — окружной больницы в Нижневартовске. «Алексей Репкин, ранее служивший в Следственном комитете России, подозревается в том, что получил от бизнесменов 15 миллионов рублей, два автомобиля Cadillac, а также добился оплаты своих авиабилетов на 200 тысяч рублей под угрозой лишить предпринимателей выполнения госконтракта стоимостью почти 3 миллиарда рублей на поставку медицинского оборудования для центральной больницы в Нижневартовске. При этом, считает следствие, господин Репкин не имел никаких возможностей повлиять на исполнение договора», — сообщает «Коммерсант». Следственный комитет выдвинул обвинения по ч.4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере) и ч. 2 ст. 165 УК РФ (причинение имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием). Суд арестовал Репкина до 7 июня. Ранее URA.RU сообщало, что ФСБ провела обыски и выемку документов в управлении капитального строительства ХМАО (компания учреждена департаментом имущества Югры). Были изъяты документы, имеющие отношение к строительству окружной больницы в Нижневартовске на 1100 мест.
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