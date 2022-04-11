11 апреля 2022
08 апреля 2022

Тюменские власти прокомментировали отставку главы района. Его судьба неизвестна

© Служба новостей «URA.RU»
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Собрание инициативной группы за возвращение прямых выборов мэра. Екатеринбург, рука, голосование
Новым главой Викуловского района избран Андрей Лотов Фото:

Экс-глава Викуловского района Тюменской области Александр Криволапов сам не стал выдвигать свою кандидатуру на новый срок полномочий. Об этом URA.RU сообщили в информационном центре регионального правительства. Где бывший чиновник будет работать после отставки, неизвестно.

«Срок полномочий главы района составляет пять лет. По истечении срока полномочий Александр Сергеевич Криволапов решил не выдвигать свою кандидатуру для участия в конкурсе. О его дальнейших планах по трудоустройству информация в органах власти отсутствует», — ответили в инфоцентре на запрос агентства.

25 марта новым главой Викуловского района местными депутатами избран Андрей Лотов. До назначения он работал директором школы.

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Экс-глава Викуловского района Тюменской области Александр Криволапов сам не стал выдвигать свою кандидатуру на новый срок полномочий. Об этом URA.RU сообщили в информационном центре регионального правительства. Где бывший чиновник будет работать после отставки, неизвестно. «Срок полномочий главы района составляет пять лет. По истечении срока полномочий Александр Сергеевич Криволапов решил не выдвигать свою кандидатуру для участия в конкурсе. О его дальнейших планах по трудоустройству информация в органах власти отсутствует», — ответили в инфоцентре на запрос агентства. 25 марта новым главой Викуловского района местными депутатами избран Андрей Лотов. До назначения он работал директором школы.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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