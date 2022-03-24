24 марта 2022

В Тюменской области сменился глава района

© Служба новостей «URA.RU»
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Собрание инициативной группы за возвращение прямых выборов мэра. Екатеринбург, рука, голосование
Кандидатуру Андрея Лотова поддержали депутаты Викуловской районной думы Фото:

Директор школы Андрей Лотов избран главой Викуловского района (Тюменская область). Такое решение 25 марта приняла муниципальная дума, сообщили URA.RU в пресс-службе регионального отделения партии «Единая Россия».

«Депутатам предстояло выбрать главу из двух кандидатов: директора Викуловской средней школы №1 Андрея Лотова и главы Балаганского сельского поселения Викуловского района Владимира Мазура. Путем открытого голосования депутаты поддержали Лотова», — приводит пресс-служба слова председателя конкурсной комиссии по выборам, первого замглавы Тюменской областной думы Андрея Артюхова. С назначением чиновника поздравил губернатор Александр Моор, который присутствовал за заседании думы.

На новом посту Лотов сменит Александра Криволапова, покинувшего пост. Официально о причинах отставки не сообщается. Агентство направило запрос с администрацию Викуловского района — ответ на него ожидается

Андрей Александрович Лотов родился 8 июня 1971 года в селе Каргалы Викуловского района. Образование высшее. Окончил в 1993 году Тюменский государственный университет по специальности «физика», в 2007 году прошел профессиональную переподготовку в ТОГИРРО по специальности «Менеджмент организации». Трудовую деятельность начал в 1993 году в качестве учителя физики Каргалинской средней школы Викуловского района. С 2000 по 2004 годы — учитель физики Викуловской средней школы №1, около 17 лет занимает должность директора школы. Почетный работник общего образования Российской Федерации. Трудился заместителем главы администрации Абатского муниципального района, является депутатом Думы Викуловского поселения 4 созыва.

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Директор школы Андрей Лотов избран главой Викуловского района (Тюменская область). Такое решение 25 марта приняла муниципальная дума, сообщили URA.RU в пресс-службе регионального отделения партии «Единая Россия». «Депутатам предстояло выбрать главу из двух кандидатов: директора Викуловской средней школы №1 Андрея Лотова и главы Балаганского сельского поселения Викуловского района Владимира Мазура. Путем открытого голосования депутаты поддержали Лотова», — приводит пресс-служба слова председателя конкурсной комиссии по выборам, первого замглавы Тюменской областной думы Андрея Артюхова. С назначением чиновника поздравил губернатор Александр Моор, который присутствовал за заседании думы. На новом посту Лотов сменит Александра Криволапова, покинувшего пост. Официально о причинах отставки не сообщается. Агентство направило запрос с администрацию Викуловского района — ответ на него ожидается Андрей Александрович Лотов родился 8 июня 1971 года в селе Каргалы Викуловского района. Образование высшее. Окончил в 1993 году Тюменский государственный университет по специальности «физика», в 2007 году прошел профессиональную переподготовку в ТОГИРРО по специальности «Менеджмент организации». Трудовую деятельность начал в 1993 году в качестве учителя физики Каргалинской средней школы Викуловского района. С 2000 по 2004 годы — учитель физики Викуловской средней школы №1, около 17 лет занимает должность директора школы. Почетный работник общего образования Российской Федерации. Трудился заместителем главы администрации Абатского муниципального района, является депутатом Думы Викуловского поселения 4 созыва.
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