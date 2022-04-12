В Германии пожаловались на последствия санкций против РФ. «Не можем позволить все, к чему привыкли»

13 апреля 2022 в 01:16 Размер текста - 17 +

Жители Германии больше не могут позволить себе привычные вещи, сказал Фридрих Мерц Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности На фоне антироссийских санкций наивысшая точка нашего благосостояния оставлена позади на неопределенное время. Об этом заявил лидер немецкой партии Христианско-демократического союза (ХДС) Фридрих Мерц. «Мы, вероятно, в любом случае на какое-то время оставили наивысшую точку нашего благосостояния позади. Ситуация становится все сложнее. Это должен сказать населению не только я, глава оппозиции, но и федеральный канцлер [Германии Олаф] Шольц», — приводятся слова Фридриха Мерца в эфире программы «Вести» на телеканале «Россия-1». Он отметил, что для большинства обычных немецких семей жизнь в стране становится дороже. «Мы больше не сможем позволить себе все, к чему привыкли», — подчеркнул политик. Страны ЕС, а также США, Канада, Япония и ряд других государств ввели против России жесткие санкции из-за российской спецоперации на Украине. Как сообщали российские власти, все предыдущие санкции имеют негативный эффект и для западных стран: нарушены системы расчетов и логистики, растет инфляция, разрушены кооперационные связи. Из-за этих последствий внутри западного сообщества нет единства продолжения этой линии: например, Венгрия блокирует новый пакет европейских санкции, ряд стран высказывает активное недовольство ситуацией на энергетическом рынке. Обозреватель National Review Джим Джерати заметил, что Россия выигрывает санкционную войну по нефти. Продолжайте получать новости URA.RU даже в случае блокировки Google, подпишитесь на ежедневный дайджест о спецоперации на Украине.

На фоне антироссийских санкций наивысшая точка нашего благосостояния оставлена позади на неопределенное время. Об этом заявил лидер немецкой партии Христианско-демократического союза (ХДС) Фридрих Мерц. «Мы, вероятно, в любом случае на какое-то время оставили наивысшую точку нашего благосостояния позади. Ситуация становится все сложнее. Это должен сказать населению не только я, глава оппозиции, но и федеральный канцлер [Германии Олаф] Шольц», — приводятся слова Фридриха Мерца в эфире программы «Вести» на телеканале «Россия-1». Он отметил, что для большинства обычных немецких семей жизнь в стране становится дороже. «Мы больше не сможем позволить себе все, к чему привыкли», — подчеркнул политик. Страны ЕС, а также США, Канада, Япония и ряд других государств ввели против России жесткие санкции из-за российской спецоперации на Украине. Как сообщали российские власти, все предыдущие санкции имеют негативный эффект и для западных стран: нарушены системы расчетов и логистики, растет инфляция, разрушены кооперационные связи. Из-за этих последствий внутри западного сообщества нет единства продолжения этой линии: например, Венгрия блокирует новый пакет европейских санкции, ряд стран высказывает активное недовольство ситуацией на энергетическом рынке. Обозреватель National Review Джим Джерати заметил, что Россия выигрывает санкционную войну по нефти.