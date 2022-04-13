В Болгарии объяснили, почему Украину не принимают в ЕС

13 апреля 2022 в 17:26 Размер текста - 17 +

СМИ: включение Украины в ЕС займет долгие годы Фото: Официальный сайт президента Украины Евросоюз не может включить Украину в свой состав из-за технологических сложностей проведения процедуры расширения ЕС. Такое мнение высказали аналитики болгарского издания «Дума». «Правила Евросоюза не предусматривают „специальную процедуру“ в процессе расширения. Именно поэтому Республика Северная Македония и Албания более десяти лет ждут начала переговоров о членстве. Европейские директивы ясны: для того, чтобы принять Украину через „специальную процедуру“, эта процедура должна быть сначала установлена и одобрена 27 государствами-членами. Однако это процесс, который займет годы», — написали авторы статьи. Издание также сообщило о том, что президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен предложила украинскому президенту срочно подать заявку на членство Украины в ЕС. Политик вручила Зеленскому соответствующую анкету прямо во время церемонии в Киеве. Ранее Глава МИД ФРГ Анналена Бербок заявила, что включение новых стран в состав Евросоюза обычно длится годы, но в экстраординарной ситуации, в какой находится Украина, возможно предпринять нестандартные шаги, передает «Национальная служба новостей». Глава ведомства также заявила об обязанности Европейского союза приступить к переговорам о присоединении Албании и Северной Македонии к ЕС. Продолжайте получать новости URA.RU даже в случае блокировки Google, подпишитесь на telegram-канал URA.RU .

Евросоюз не может включить Украину в свой состав из-за технологических сложностей проведения процедуры расширения ЕС. Такое мнение высказали аналитики болгарского издания «Дума». «Правила Евросоюза не предусматривают „специальную процедуру“ в процессе расширения. Именно поэтому Республика Северная Македония и Албания более десяти лет ждут начала переговоров о членстве. Европейские директивы ясны: для того, чтобы принять Украину через „специальную процедуру“, эта процедура должна быть сначала установлена и одобрена 27 государствами-членами. Однако это процесс, который займет годы», — написали авторы статьи. Издание также сообщило о том, что президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен предложила украинскому президенту срочно подать заявку на членство Украины в ЕС. Политик вручила Зеленскому соответствующую анкету прямо во время церемонии в Киеве. Ранее Глава МИД ФРГ Анналена Бербок заявила, что включение новых стран в состав Евросоюза обычно длится годы, но в экстраординарной ситуации, в какой находится Украина, возможно предпринять нестандартные шаги, передает «Национальная служба новостей». Глава ведомства также заявила об обязанности Европейского союза приступить к переговорам о присоединении Албании и Северной Македонии к ЕС.