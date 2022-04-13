Политолог Межуев: Белоусов назвал пять путей победы над санкциями

13 апреля 2022 в 20:50 Размер текста - 17 +

Первый вице-премьер РФ Андрей Белоусов, выступая 13 апреля в Совете Федерации, представил пять направлений плана правительства по борьбе с санкциями. Благодаря им удалось нивелировать последствия давления Запада, заявил URA.RU политолог Борис Межуев. «Правительство систематически рассказывает о своей работе по борьбе с санкциями. Сегодня Белоусов обозначил четыре круга санкций и выделил пять направлений борьбы с ними. Правительство приложило усилия, чтобы россияне не почувствовали санкционный удар. Да, произошло повышение цен на некоторые виды продуктов, но рынок труда фактически не ощутил последствий, закрылось мало предприятий, некоторые приостановили работу», — отметил Межуев. Белоусов в своем выступлении сообщил, что западные страны планировали организовать блокаду России с помощью четырех кругов санкций — финансовых, торговых, транспортных и гуманитарных. Для противодействия этому плану правительство разработало пять ключевых направлений работы, рассказал чиновник. Первое — стабилизация финансовых и товарных рынков, сдерживание роста цен, второе — смягчение всех регуляторных правил, снижение финансовой нагрузки на бизнес, третье — стабилизация работы транспортной системы и обустройство новых логистических коридоров. Четвертым направлением работы стала поддержка предприятий реального сектора, пятым — поддержка малого и среднего бизнеса. По словам Белоусова, действия правительства РФ после введения ограничений со стороны Запада направлены на то, чтобы «погасить шок и не допустить паники, обеспечить функционирование ключевых экономических структур». «Сразу хотел бы отметить, что для решения этих задач в кратчайшие сроки, буквально в считанные дни, была создана жесткая система антикризисного управления», — добавил первый вице-премьер РФ. Белоусов также анонсировал новые меры поддержки для семей с детьми и пенсионеров. По его словам, власти РФ не будут действовать необдуманно в отношении компаний, которые ушли с российского рынка из-за западных санкций.