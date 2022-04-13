Военные ДНР спасли раненого украинца из-под обстрела

13 апреля 2022 в 22:38 Размер текста - 17 +

Военные вынесли раненого украинского солдата с поля боя и доставили в больницу Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU Вооруженные силы Украины бросили раненого бойца умирать на поле боя, однако военнослужащие ДНР спасли ему жизнь и доставили в больницу. Об этом рассказал сам украинский военнослужащий, главный сержант ремонтной роты по имени Александр. «При отступлении был ранен, своими был брошен. На крики о помощи никто не откликнулся, остался истекать кровью. Минут через тридцать увидел военнослужащих ДНР, которые оказали мне первую медицинскую помощь», — вспоминает Александр. Военные ДНР доставили его в подвал, где накормили и напоили. После они под обстрелами несли его на двери четыре квартала до автомобиля, а затем отвезли в больницу. «Они бежали, менялись руками. Я был очень сильно удивлен, что это все делается, так как я враг для них», — делится украинский солдат. Как рассказывают раненые украинские военнослужащие, попавшие в плен в Мариуполе, медицинские специалисты РФ и ДНР оказывают им медицинскую помощь на должном уровне. Все отмечают хорошие условия содержания в больнице, качественное питание и уважительное отношение. Ранее глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил, что более тысячи морпехов ВСУ сдались в Мариуполе в плен. Среди них сотни раненых. Президент России Владимир Путин объявил спецоперацию на территории Украины 24 февраля. По его словам, приоритет российской армии — исключение напрасных жертв среди мирного населения, поражение объектов военной инфраструктуры и техники ВСУ и нацбатов высокоточными средствами. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Продолжайте получать новости URA.RU даже в случае блокировки Google, подпишитесь на ежедневный дайджест о спецоперации на Украине.

Вооруженные силы Украины бросили раненого бойца умирать на поле боя, однако военнослужащие ДНР спасли ему жизнь и доставили в больницу. Об этом рассказал сам украинский военнослужащий, главный сержант ремонтной роты по имени Александр. «При отступлении был ранен, своими был брошен. На крики о помощи никто не откликнулся, остался истекать кровью. Минут через тридцать увидел военнослужащих ДНР, которые оказали мне первую медицинскую помощь», — вспоминает Александр. Военные ДНР доставили его в подвал, где накормили и напоили. После они под обстрелами несли его на двери четыре квартала до автомобиля, а затем отвезли в больницу. «Они бежали, менялись руками. Я был очень сильно удивлен, что это все делается, так как я враг для них», — делится украинский солдат. Как рассказывают раненые украинские военнослужащие, попавшие в плен в Мариуполе, медицинские специалисты РФ и ДНР оказывают им медицинскую помощь на должном уровне. Все отмечают хорошие условия содержания в больнице, качественное питание и уважительное отношение. Ранее глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил, что более тысячи морпехов ВСУ сдались в Мариуполе в плен. Среди них сотни раненых. Президент России Владимир Путин объявил спецоперацию на территории Украины 24 февраля. По его словам, приоритет российской армии — исключение напрасных жертв среди мирного населения, поражение объектов военной инфраструктуры и техники ВСУ и нацбатов высокоточными средствами.