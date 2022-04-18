18 апреля 2022

Курганские депутаты показали сиротам, как тратить деньги

© Служба новостей «URA.RU»
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Деньги. Курган, телефон, купюра, зарплата, банкнота, деньги, наличные, зп
Депутаты учат сирот планировать расходы Фото:

Курганские депутаты из числа сторонников партии «Единая Россия» начали учить детей из детских домов планировать бюджет и совершать необходимые покупки. Они поддержали инициативу детского омбудсмена Алены Лопатиной в реализации проекта «Разумный чек». Об этом на своей странице в социальной сети «ВКонтакте» написала депутат Курганской городской думы Анастасия Романович.

«Это не шутка и не хайп, на прошлой неделе мы действительно начали учить тратить деньги ребят из детских домов, которые скоро выйдут в большую жизнь. Вместе мы учим детей вести хозяйство самостоятельно, планировать свой бюджет и совершать покупки», — написала Романович.

Депутаты вместе с омбудсменом ходят с воспитанниками детских домов в магазины, покупают продукты для ужина, а потом дети сами готовят еду. Продуктовый шопинг депутаты и чиновники провели в Введенском и Кипельском детских домах, на очереди Курганский детский дом.

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Курганские депутаты из числа сторонников партии «Единая Россия» начали учить детей из детских домов планировать бюджет и совершать необходимые покупки. Они поддержали инициативу детского омбудсмена Алены Лопатиной в реализации проекта «Разумный чек». Об этом на своей странице в социальной сети «ВКонтакте» написала депутат Курганской городской думы Анастасия Романович. «Это не шутка и не хайп, на прошлой неделе мы действительно начали учить тратить деньги ребят из детских домов, которые скоро выйдут в большую жизнь. Вместе мы учим детей вести хозяйство самостоятельно, планировать свой бюджет и совершать покупки», — написала Романович. Депутаты вместе с омбудсменом ходят с воспитанниками детских домов в магазины, покупают продукты для ужина, а потом дети сами готовят еду. Продуктовый шопинг депутаты и чиновники провели в Введенском и Кипельском детских домах, на очереди Курганский детский дом.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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