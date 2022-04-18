Курганские депутаты показали сиротам, как тратить деньги

Курганские депутаты из числа сторонников партии «Единая Россия» начали учить детей из детских домов планировать бюджет и совершать необходимые покупки. Они поддержали инициативу детского омбудсмена Алены Лопатиной в реализации проекта «Разумный чек». Об этом на своей странице в социальной сети «ВКонтакте» написала депутат Курганской городской думы Анастасия Романович.
«Это не шутка и не хайп, на прошлой неделе мы действительно начали учить тратить деньги ребят из детских домов, которые скоро выйдут в большую жизнь. Вместе мы учим детей вести хозяйство самостоятельно, планировать свой бюджет и совершать покупки», — написала Романович.
Депутаты вместе с омбудсменом ходят с воспитанниками детских домов в магазины, покупают продукты для ужина, а потом дети сами готовят еду. Продуктовый шопинг депутаты и чиновники провели в Введенском и Кипельском детских домах, на очереди Курганский детский дом.
Курганские депутаты из числа сторонников партии «Единая Россия» начали учить детей из детских домов планировать бюджет и совершать необходимые покупки. Они поддержали инициативу детского омбудсмена Алены Лопатиной в реализации проекта «Разумный чек». Об этом на своей странице в социальной сети «ВКонтакте» написала депутат Курганской городской думы Анастасия Романович. «Это не шутка и не хайп, на прошлой неделе мы действительно начали учить тратить деньги ребят из детских домов, которые скоро выйдут в большую жизнь. Вместе мы учим детей вести хозяйство самостоятельно, планировать свой бюджет и совершать покупки», — написала Романович. Депутаты вместе с омбудсменом ходят с воспитанниками детских домов в магазины, покупают продукты для ужина, а потом дети сами готовят еду. Продуктовый шопинг депутаты и чиновники провели в Введенском и Кипельском детских домах, на очереди Курганский детский дом.