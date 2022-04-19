Тюменка отказалась продолжать участие в федеральном телепроекте

Тюменка прошла в финал 6 сезона телешоу «Кондитер» Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Жительница Тюмени Татьяна Латышева прошла в финал шоу «Кондитер» на телеканале «Пятница» с главным призом в один миллион рублей, но приняла решение покинуть проект. Задание шоу оказались для тюменки слишком сложным.

«Я готова покинуть проект на этом этапе, потому что боюсь, что не справлюсь. Не хочу разочаровать вас, себя и своих клиентов», — призналась Татьяна.

Главным испытанием в финале проекта стало изготовление пасхального торта для певицы Кристины Орбакайте в виде яйца Фаберже. Кондитер, справившийся с испытанием лучше всего проходит в суперфинал шоу и получает возможность выиграть один миллион рублей.

Шоу, в котором поучаствовала тюменка, идет на телеканале «Пятница» Фото: скриншот шоу «Кондитер» на телеканале «Пятница»