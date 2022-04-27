27 апреля 2022

Спикер заксобрания ЯНАО рассказал об итогах встречи с Путиным

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Встреча Владимира Путина с олимпийской сборной в Кремле. Москва, путин владимир
Владимир Путин обратил внимание законодателей на меры финансовой безопасности Фото:

Спикер законодательного собрания ЯНАО Сергей Ямкин рассказал об итогах встречи с президентом РФ Владимиром Путиным на совете законодателей РФ. Как сообщает депутат в telegram-канале, основной темой обсуждения стали меры финансовой безопасности регионов и преодоления санкционного давления на экономику.

«Завершилось заседание совета законодателей при Федеральном Собрании РФ. В соответствии с политической повесткой в эпицентре обсуждения меры финансовой безопасности регионов и преодоление санкционного давления на экономику. На пленарном заседании перед нами выступил президент», — говорится в сообщении.

Ранее URA.RU сообщало, что Владимир Путин призвал законодателей наладить более тесный и открытый диалог с населением и бизнесом. «Не должно быть так, что мы с вами сказали что-то в публичную сферу, а потом все это „повисло“, люди ждут — и ничего не происходит. Ни в коем случае нельзя этого допускать. В целом прошу всех быть на прямой связи с людьми», — заявил президент РФ.

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Спикер законодательного собрания ЯНАО Сергей Ямкин рассказал об итогах встречи с президентом РФ Владимиром Путиным на совете законодателей РФ. Как сообщает депутат в telegram-канале, основной темой обсуждения стали меры финансовой безопасности регионов и преодоления санкционного давления на экономику. «Завершилось заседание совета законодателей при Федеральном Собрании РФ. В соответствии с политической повесткой в эпицентре обсуждения меры финансовой безопасности регионов и преодоление санкционного давления на экономику. На пленарном заседании перед нами выступил президент», — говорится в сообщении. Ранее URA.RU сообщало, что Владимир Путин призвал законодателей наладить более тесный и открытый диалог с населением и бизнесом. «Не должно быть так, что мы с вами сказали что-то в публичную сферу, а потом все это „повисло“, люди ждут — и ничего не происходит. Ни в коем случае нельзя этого допускать. В целом прошу всех быть на прямой связи с людьми», — заявил президент РФ.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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