Спикер заксобрания ЯНАО рассказал об итогах встречи с Путиным

Владимир Путин обратил внимание законодателей на меры финансовой безопасности Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Спикер законодательного собрания ЯНАО Сергей Ямкин рассказал об итогах встречи с президентом РФ Владимиром Путиным на совете законодателей РФ. Как сообщает депутат в telegram-канале, основной темой обсуждения стали меры финансовой безопасности регионов и преодоления санкционного давления на экономику.

«Завершилось заседание совета законодателей при Федеральном Собрании РФ. В соответствии с политической повесткой в эпицентре обсуждения меры финансовой безопасности регионов и преодоление санкционного давления на экономику. На пленарном заседании перед нами выступил президент», — говорится в сообщении.

Ранее URA.RU сообщало, что Владимир Путин призвал законодателей наладить более тесный и открытый диалог с населением и бизнесом. «Не должно быть так, что мы с вами сказали что-то в публичную сферу, а потом все это „повисло“, люди ждут — и ничего не происходит. Ни в коем случае нельзя этого допускать. В целом прошу всех быть на прямой связи с людьми», — заявил президент РФ.