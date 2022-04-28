Правительство РФ разработает план развития мегапроекта в ЯНАО

Документ находится работе аппарата первого вице-премьера РФ Андрея Белоусова Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Федеральный план развития Северного широтного хода планируется разработать до середины мая. Над документом в настоящее время работает аппарат первого заместителя председателя правительства РФ Андрея Белоусова, сообщил URA.RU источник.

«До середины мая план развития СШХ должен быть готов. Аппарат первого вице-премьера Белоусова должен его подготовить и представить», — рассказал собеседник агентства.

В пресс-службу правительства РФ был направлен запрос с просьбой прокомментировать информацию. Ответ на момент публикации получен не был.

Ранее сообщалось, что президент РФ Владимир Путин поручил приступить к реализации проекта Северного широтного хода уже в 2022 году. Губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов сообщил, что регион к этому готов и первым объектом, к работе над которым приступят строители, станет железнодорожный участок моста через реку Обь. Его проект уже одобрило главное управление госэкспертизы.