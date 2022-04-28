Правительство РФ разработает план развития мегапроекта в ЯНАО

Федеральный план развития Северного широтного хода планируется разработать до середины мая. Над документом в настоящее время работает аппарат первого заместителя председателя правительства РФ Андрея Белоусова, сообщил URA.RU источник.
«До середины мая план развития СШХ должен быть готов. Аппарат первого вице-премьера Белоусова должен его подготовить и представить», — рассказал собеседник агентства.
В пресс-службу правительства РФ был направлен запрос с просьбой прокомментировать информацию. Ответ на момент публикации получен не был.
Ранее сообщалось, что президент РФ Владимир Путин поручил приступить к реализации проекта Северного широтного хода уже в 2022 году. Губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов сообщил, что регион к этому готов и первым объектом, к работе над которым приступят строители, станет железнодорожный участок моста через реку Обь. Его проект уже одобрило главное управление госэкспертизы.
Федеральный план развития Северного широтного хода планируется разработать до середины мая. Над документом в настоящее время работает аппарат первого заместителя председателя правительства РФ Андрея Белоусова, сообщил URA.RU источник. «До середины мая план развития СШХ должен быть готов. Аппарат первого вице-премьера Белоусова должен его подготовить и представить», — рассказал собеседник агентства. В пресс-службу правительства РФ был направлен запрос с просьбой прокомментировать информацию. Ответ на момент публикации получен не был. Ранее сообщалось, что президент РФ Владимир Путин поручил приступить к реализации проекта Северного широтного хода уже в 2022 году. Губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов сообщил, что регион к этому готов и первым объектом, к работе над которым приступят строители, станет железнодорожный участок моста через реку Обь. Его проект уже одобрило главное управление госэкспертизы.