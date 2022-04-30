Представитель МИД объяснил стратегию Запада в борьбе с РФ

30 апреля 2022 в 16:34 Размер текста - 17 +

США отдаляются от принципов недопустимости конфликта между ядерными странами, считает Владимир Ермаков Фото: Владимир Андреев © URA.RU Запад избрал против России стратегию прокси-войны (конфликт между двумя странами, который происходит на территории третьей страны с использованием ее ресурсов — прим. URA.RU). Такое мнение высказал директор Департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД РФ Владимир Ермаков. «Запад открыто избрал стратегию по ведению прокси-войн против России. Сейчас западная ядерная „тройка“ — США, Франция и Великобритания — все больше отдаляется от принципов недопустимости конфликта между ядерными странами, а с ней и вся НАТО, позиционирующая себя ядерным альянсом», — сказал Ермаков в беседе с ТАСС. Ранее министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что сейчас существует реальная угроза начала ядерной войны. Он также заявил, что поставляя оружие на Украину, НАТО вступает в прокси-войну с Россией, передает RT. В Пентагоне в свою очередь заверили, что конфликт между Россией и США не перерастет в ядерную войну, сообщает телеканала 360. По словам пресс-секретаря Пентагона Джона Кирби, для этого нет никаких оснований. Чтобы не пропустить главные новости страны в майские праздники — подписывайтесь на телеграм-канал URA.RU .

Запад избрал против России стратегию прокси-войны (конфликт между двумя странами, который происходит на территории третьей страны с использованием ее ресурсов — прим. URA.RU). Такое мнение высказал директор Департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД РФ Владимир Ермаков. «Запад открыто избрал стратегию по ведению прокси-войн против России. Сейчас западная ядерная „тройка“ — США, Франция и Великобритания — все больше отдаляется от принципов недопустимости конфликта между ядерными странами, а с ней и вся НАТО, позиционирующая себя ядерным альянсом», — сказал Ермаков в беседе с ТАСС. Ранее министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что сейчас существует реальная угроза начала ядерной войны. Он также заявил, что поставляя оружие на Украину, НАТО вступает в прокси-войну с Россией, передает RT. В Пентагоне в свою очередь заверили, что конфликт между Россией и США не перерастет в ядерную войну, сообщает телеканала 360. По словам пресс-секретаря Пентагона Джона Кирби, для этого нет никаких оснований.