В Кургане из-за сильного ветра начали рушится дорожные знаки Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Кургане из-за сильного ветра на улицах города начали разваливаться дорожные знаки. Видео разрушения очевидцы разместили в социальной сети «ВКонтакте».

«Ласковый майский ветерок нежно треплет дорожные знаки», — подписано видео в группе «Типичный Курган». В комментариях к посту курганцы пишут, что из-за сильного ветра пострадали не только знаки. «У нас он [ветер] треплет газовую трубу, которая поперек улицы. Смотреть страшно, как опорные столбы болтаются. А ребенок от мусорного бака убегал, когда из школы шел», — написала пользователь Анастасия Андриевских. Также в соцсетях отмечают, что ветер сорвал несколько флагштоков и нарушил остановочные комплексы.

Ранее URA.RU сообщало о том, что курганский синоптик-любитель Илья Винштейн предупредил о сильном ветре в городе и штормовом ветре на востоке региона. По прогнозу, 6 мая в Кургане ожидаются максимальные порывы ветра до 20 м/сек. На востоке области штормовые порывы до 24 м/сек.