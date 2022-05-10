Заработок крупного застройщика Тюмени доверили экс-банкиру

Коммерческим директором группы компаний «ЭНКО» в Тюмени назначена бывший топ-менеджер «Запсибкомбанка» Юлия Файзулина. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе застройщика. Ранее позицию занимал Андрей Скосырский.
«Коммерческим директором ГК „ЭНКО“ назначена Юлия Файзулина. Юлия Викторовна — сильный управленец, до работы в „ЭНКО“ входила в топ-менеджмент „Запсибкомбанка“. Внутри „ЭНКО“ возглавляла подразделение „ЭНКО. Брокер“», — рассказали URA.RU в пресс-службе застройщика.
Ранее пост коммерческого директора компании занимал Андрей Скосырский. В пресс-службе не стали комментировать причины ротации.
«ЭНКО» — крупнейший застройщик Тюменской области. Компанией созданы такие проекты, как ЖК «Айвазовский», «Преображенский» и «Никольский». Ранее URA.RU писало, что, по поручению губернатора ЯНАО Дмитрия Артюхова, «ЭНКО» привлекли для строительства нового микрорайона в Новом Уренгое.
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Коммерческим директором группы компаний «ЭНКО» в Тюмени назначена бывший топ-менеджер «Запсибкомбанка» Юлия Файзулина. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе застройщика. Ранее позицию занимал Андрей Скосырский. «Коммерческим директором ГК „ЭНКО“ назначена Юлия Файзулина. Юлия Викторовна — сильный управленец, до работы в „ЭНКО“ входила в топ-менеджмент „Запсибкомбанка“. Внутри „ЭНКО“ возглавляла подразделение „ЭНКО. Брокер“», — рассказали URA.RU в пресс-службе застройщика. Ранее пост коммерческого директора компании занимал Андрей Скосырский. В пресс-службе не стали комментировать причины ротации. «ЭНКО» — крупнейший застройщик Тюменской области. Компанией созданы такие проекты, как ЖК «Айвазовский», «Преображенский» и «Никольский». Ранее URA.RU писало, что, по поручению губернатора ЯНАО Дмитрия Артюхова, «ЭНКО» привлекли для строительства нового микрорайона в Новом Уренгое.