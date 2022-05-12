Необходимые для свердловчан продукты резко подешевели в магазинах

13 мая 2022 в 10:16 Размер текста - 17 +

По данным Свердловскстата, цена на социально значимые продукты стабилизировалась Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Цены на товары в России Сосиски, тушки куры, сливочное масло, творог, а также капуста и сахар резко подешевели в магазинах в Свердловской области за неделю с 30 апреля по 6 мая. Соответствующая статистика опубликована на официальном сайте Свердловскстата. Сильнее всего подешевела белокочанная капуста — на 6,03%, до 88,46 рублей за килограмм. Также упала средняя цена в сетях магазинов региона на такие продукты как сосиски (-2,47%, свежая средняя цена составляет 514,30 руб/кг), сливочное масло (-2,24%, 764,61 руб/кг), мясо курицы (-2,23%, 182,92 руб/кг), кило сахара (-1,87%, 88,39 руб) и творог (-1,2%, 410,91 руб/кг). В остальном стоимость продуктов за неделю оказалась стабильна — цены на картофель, гречу, пшено, вермишель, молоко и куриные яйца практически не изменились. В основном, эти продукты подешевели на 0,1-0,6%. Кроме того, снизилась цена на конфеты в шоколадной глазури — на 2,9%, средняя стоимость сладостей в магазинах теперь составляет 463,45 рубля за килограмм. Неделей ранее, специалисты Свердловскстата также зафиксировали спад цен на сахар, капусту и конфеты. Однако, подорожали огурцы, помидоры и картофель. Подписывайтесь на телеграм-канал «Екатское Чтиво» , будьте в курсе всех важных событий.

Сосиски, тушки куры, сливочное масло, творог, а также капуста и сахар резко подешевели в магазинах в Свердловской области за неделю с 30 апреля по 6 мая. Соответствующая статистика опубликована на официальном сайте Свердловскстата. Сильнее всего подешевела белокочанная капуста — на 6,03%, до 88,46 рублей за килограмм. Также упала средняя цена в сетях магазинов региона на такие продукты как сосиски (-2,47%, свежая средняя цена составляет 514,30 руб/кг), сливочное масло (-2,24%, 764,61 руб/кг), мясо курицы (-2,23%, 182,92 руб/кг), кило сахара (-1,87%, 88,39 руб) и творог (-1,2%, 410,91 руб/кг). В остальном стоимость продуктов за неделю оказалась стабильна — цены на картофель, гречу, пшено, вермишель, молоко и куриные яйца практически не изменились. В основном, эти продукты подешевели на 0,1-0,6%. Кроме того, снизилась цена на конфеты в шоколадной глазури — на 2,9%, средняя стоимость сладостей в магазинах теперь составляет 463,45 рубля за килограмм. Неделей ранее, специалисты Свердловскстата также зафиксировали спад цен на сахар, капусту и конфеты. Однако, подорожали огурцы, помидоры и картофель.