В магазинах Свердловской области снизились цены на ряд продуктов. Статистика за неделю с 22 по 29 апреля опубликована на сайте Свердловскстата.
Сильнее всего подешевели за неделю сахар-песок (на 2,18%, его цена составляет 90,07 рублей), а также капуста белокочанная (на 2,33%, цена 94,20 рублей) и конфеты (на 1,85%, цена 483,7 рублей). По остальным категориям товаров ценовые колебания еще менее значительные.
Топ продуктов, цена на которые подросла, возглавляет картофель (рост +7,2% и цена 56,68 рублей), на втором месте свежие огурцы (+6,11% и цена 142,19 рублей), на третьем месте рис шлифованный (+4,8% и цена 142,03 рублей). Ранее сообщалось, что в регионе подешевели помидоры, огурцы и бананы.
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В магазинах Свердловской области снизились цены на ряд продуктов. Статистика за неделю с 22 по 29 апреля опубликована на сайте Свердловскстата. Сильнее всего подешевели за неделю сахар-песок (на 2,18%, его цена составляет 90,07 рублей), а также капуста белокочанная (на 2,33%, цена 94,20 рублей) и конфеты (на 1,85%, цена 483,7 рублей). По остальным категориям товаров ценовые колебания еще менее значительные. Топ продуктов, цена на которые подросла, возглавляет картофель (рост +7,2% и цена 56,68 рублей), на втором месте свежие огурцы (+6,11% и цена 142,19 рублей), на третьем месте рис шлифованный (+4,8% и цена 142,03 рублей). Ранее сообщалось, что в регионе подешевели помидоры, огурцы и бананы.