12 мая 2022

На главной переправе ЯНАО ожидаются пробки из-за вахтовиков

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Ледовая переправа Салехард - Лабытнанги. 13 апреля 2017 г, зимняя дорога
Из-за запланированной перевозки вахтовых бригад на переправе могут возникнуть очереди Фото:

На переправе между Салехардом и Лабытнанги ожидается появление пробок из-за запланированной перевозки вахтовых бригад. Об этом сообщает окружной департамент транспорта.

«По информации компании Газпромтранс в текущем месяце планируется перевозка вахтовых бригад. Из-за большого количества пассажиров могут образовываться очереди на курсирующий между городами Салехард и Лабытнанги транспорт», — говорится в сообщении. Очереди на курсирующий между городами Салехард и Лабытнанги транспорт ожидаются 18, 21, 24, 30 мая со стороны Лабытнанги и 15, 18,21,27 мая со стороны Салехарда.

Ранее URA.RU сообщало, что между Салехардом и Лабытнанги (ЯНАО) запустят третье судно на воздушной подушке. Введение дополнительных рейсов связано с большой нагрузкой, на переправе скапливаются очереди.

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На переправе между Салехардом и Лабытнанги ожидается появление пробок из-за запланированной перевозки вахтовых бригад. Об этом сообщает окружной департамент транспорта. «По информации компании Газпромтранс в текущем месяце планируется перевозка вахтовых бригад. Из-за большого количества пассажиров могут образовываться очереди на курсирующий между городами Салехард и Лабытнанги транспорт», — говорится в сообщении. Очереди на курсирующий между городами Салехард и Лабытнанги транспорт ожидаются 18, 21, 24, 30 мая со стороны Лабытнанги и 15, 18,21,27 мая со стороны Салехарда. Ранее URA.RU сообщало, что между Салехардом и Лабытнанги (ЯНАО) запустят третье судно на воздушной подушке. Введение дополнительных рейсов связано с большой нагрузкой, на переправе скапливаются очереди.
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© Служба новостей «URA.RU»
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17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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