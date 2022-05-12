На главной переправе ЯНАО ожидаются пробки из-за вахтовиков

13 мая 2022 в 18:11 Размер текста - 17 +

Из-за запланированной перевозки вахтовых бригад на переправе могут возникнуть очереди Фото: Вячеслав Егоров © URA.RU На переправе между Салехардом и Лабытнанги ожидается появление пробок из-за запланированной перевозки вахтовых бригад. Об этом сообщает окружной департамент транспорта. «По информации компании Газпромтранс в текущем месяце планируется перевозка вахтовых бригад. Из-за большого количества пассажиров могут образовываться очереди на курсирующий между городами Салехард и Лабытнанги транспорт», — говорится в сообщении. Очереди на курсирующий между городами Салехард и Лабытнанги транспорт ожидаются 18, 21, 24, 30 мая со стороны Лабытнанги и 15, 18,21,27 мая со стороны Салехарда. Ранее URA.RU сообщало, что между Салехардом и Лабытнанги (ЯНАО) запустят третье судно на воздушной подушке. Введение дополнительных рейсов связано с большой нагрузкой, на переправе скапливаются очереди. Подписывайтесь на телеграм-канал «Округ белых ночей» , будьте в курсе всех важных событий.

На переправе между Салехардом и Лабытнанги ожидается появление пробок из-за запланированной перевозки вахтовых бригад. Об этом сообщает окружной департамент транспорта. «По информации компании Газпромтранс в текущем месяце планируется перевозка вахтовых бригад. Из-за большого количества пассажиров могут образовываться очереди на курсирующий между городами Салехард и Лабытнанги транспорт», — говорится в сообщении. Очереди на курсирующий между городами Салехард и Лабытнанги транспорт ожидаются 18, 21, 24, 30 мая со стороны Лабытнанги и 15, 18,21,27 мая со стороны Салехарда. Ранее URA.RU сообщало, что между Салехардом и Лабытнанги (ЯНАО) запустят третье судно на воздушной подушке. Введение дополнительных рейсов связано с большой нагрузкой, на переправе скапливаются очереди.