Фото в соцсети обошлось пермяку в полмиллиона

Пристав нашел должника по фото в соцсети Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Пермский пристав смог найти должника и его автомобиль по фото в соцсетях. Мужчина, задолжавший по алиментам около 500 тысяч рублей, обновил профиль в «Одноклассниках» и показал всем свою иномарку с четко видным госномером.

«Мужчина обновил фотографию профиля. На ней он позировал на фоне иномарки, при этом на снимке отчетливо был виден государственный регистрационный знак транспортного средства. По номеру машины судебный пристав установил владельца и место его жительства — г. Подольск», — сообщается на сайте УФССП России по Пермскому краю.

Приставы из Московской области по запросу из Перми нашли должника. Теперь они взыскивают с него долг в пользу сына.