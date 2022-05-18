В Тюмени работника «Ростелекома» придавило грузом в два центнера

19 мая 2022 в 13:55 Размер текста - 17 +

Сотрудника придавило оборудованием (архивное фото) Фото: Анна Майорова © URA.RU Логиста компании «Ростелеком» в Тюмени придавило грузом весом в 200 килограмм. Об этом URA.RU рассказали в Госинспекции труда в Тюменской области. Мужчина выжил, но получил тяжелую травму. «Несчастный случай произошел 21 марта с логистом филиала „Ростелекома“ в Тюмени. На склад прибыл груз. Трое логистов приступили к выгрузке оборудования, которое затем транспортировал погрузчик. В один из рейсов паллет с телекоммуникационным оборудованием весом более 200 кг начал заваливаться, логист подбежал и начал удерживать его руками. В итоге коробки упали на работника», — рассказали URA.RU в областной трудовой инспекции. Коллеги мужчины смогли приподнять груз, чтобы пострадавший выбрался. Сотрудник выжил, но получил тяжелую травму — компрессионный перелом позвонков. В результате проверки было установлено, что причиной происшествия стала неудовлетворительная организация работ и состояние дорожного покрытия, по которому двигался погрузчик. Дорога была покрыта снегом и льдом, что привело к опрокидыванию груза. В тюменский филиал «Ростелекома» направлен письменный запрос. Ранее URA.RU писало о другом несчастном случае на рабочем месте. В Тюмени строитель выпал с седьмого этажа.

Логиста компании «Ростелеком» в Тюмени придавило грузом весом в 200 килограмм. Об этом URA.RU рассказали в Госинспекции труда в Тюменской области. Мужчина выжил, но получил тяжелую травму. «Несчастный случай произошел 21 марта с логистом филиала „Ростелекома“ в Тюмени. На склад прибыл груз. Трое логистов приступили к выгрузке оборудования, которое затем транспортировал погрузчик. В один из рейсов паллет с телекоммуникационным оборудованием весом более 200 кг начал заваливаться, логист подбежал и начал удерживать его руками. В итоге коробки упали на работника», — рассказали URA.RU в областной трудовой инспекции. Коллеги мужчины смогли приподнять груз, чтобы пострадавший выбрался. Сотрудник выжил, но получил тяжелую травму — компрессионный перелом позвонков. В результате проверки было установлено, что причиной происшествия стала неудовлетворительная организация работ и состояние дорожного покрытия, по которому двигался погрузчик. Дорога была покрыта снегом и льдом, что привело к опрокидыванию груза. В тюменский филиал «Ростелекома» направлен письменный запрос. Ранее URA.RU писало о другом несчастном случае на рабочем месте. В Тюмени строитель выпал с седьмого этажа.