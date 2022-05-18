18 мая 2022

В реке недалеко от пермского города найдено тело женщины

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Учения спасателей МЧС Курган, водолаз, спасатель
Тело погибшей было извлечено из реки спасателями (архивное фото) Фото:

В реке Гремячая Губахинского округа (Пермский край) спасателями обнаружено тело женщины. Сейчас следствием устанавливаются обстоятельства ее гибели.

«Спасатели пожарной части № 95 обнаружили тело женщины в реке Гремячая. Об этом они сообщили коллегам управления ГО и ЧС Губахи, попросив помочь в операции по извлечению погибшей из воды и ее транспортировке», — пишет портал «МедиаКУБ». В пресс-службе СУ СК по Пермскому краю URA.RU сообщили, что следователь следственного отдела по городу Чусовой по данному факту проводит проверку.

«Проводится проверка. Устанавливаются обстоятельства и причины смерти женщины», — пояснили в ведомстве. Река Гремячая является правым притоком реки Вильвы. Несмотря на то, что ее размеры невелики, (ширина русла порядка 5-7 метров, а глубина не превышает полутора метров), в весенний период течение реки значительно усиливается.

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В реке Гремячая Губахинского округа (Пермский край) спасателями обнаружено тело женщины. Сейчас следствием устанавливаются обстоятельства ее гибели. «Спасатели пожарной части № 95 обнаружили тело женщины в реке Гремячая. Об этом они сообщили коллегам управления ГО и ЧС Губахи, попросив помочь в операции по извлечению погибшей из воды и ее транспортировке», — пишет портал «МедиаКУБ». В пресс-службе СУ СК по Пермскому краю URA.RU сообщили, что следователь следственного отдела по городу Чусовой по данному факту проводит проверку. «Проводится проверка. Устанавливаются обстоятельства и причины смерти женщины», — пояснили в ведомстве. Река Гремячая является правым притоком реки Вильвы. Несмотря на то, что ее размеры невелики, (ширина русла порядка 5-7 метров, а глубина не превышает полутора метров), в весенний период течение реки значительно усиливается.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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