В реке недалеко от пермского города найдено тело женщины

Тело погибшей было извлечено из реки спасателями (архивное фото) Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

В реке Гремячая Губахинского округа (Пермский край) спасателями обнаружено тело женщины. Сейчас следствием устанавливаются обстоятельства ее гибели.

«Спасатели пожарной части № 95 обнаружили тело женщины в реке Гремячая. Об этом они сообщили коллегам управления ГО и ЧС Губахи, попросив помочь в операции по извлечению погибшей из воды и ее транспортировке», — пишет портал «МедиаКУБ». В пресс-службе СУ СК по Пермскому краю URA.RU сообщили, что следователь следственного отдела по городу Чусовой по данному факту проводит проверку.

«Проводится проверка. Устанавливаются обстоятельства и причины смерти женщины», — пояснили в ведомстве. Река Гремячая является правым притоком реки Вильвы. Несмотря на то, что ее размеры невелики, (ширина русла порядка 5-7 метров, а глубина не превышает полутора метров), в весенний период течение реки значительно усиливается.