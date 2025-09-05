Мэрия поставила условия незаконному бизнесу в центре Екатеринбурга

Мэр Екатеринбурга Алексей Орлов решил вопрос с незаконно размещенными летними аттракционами, расположенными в центре города («лопни шарик», прокат детских машинок, тир, силомеры). Согласно постановлению, теперь на вынос таких точек развлечения в добровольном порядке владельцам дается три часа. Касается постановление и прогулок на лошадях, рассказали URA.RU в мэрии.
К незаконно размещенным сезонным аттракционам относятся также электромобили, пункты проката инвентаря, в том числе спортивного. Владельцам дается теперь три часа на их вынос с момента уведомления на информационном щите или поверхности объекта. Иначе все сделает администрация и будет взыскана сумма работ через суд.
В мэрии подчеркнули, что за гражданами, предлагающими за деньги прокатиться на лошадях по улицам города, должны теперь следить чоп. Практика эта будет отрабатываться. Владельцам неразвлекательных незаконно размещенных объектов дается 10 дней на демонтаж.
