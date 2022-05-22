Студентам из Тюмени предлагают бесплатно отучиться в Омске. Экономия — более 700 тысяч рублей

23 мая 2022 в 12:50 Размер текста - 17 +

Тюменские студенты могут бесплатно отучиться на врачей, и стопроцентно получить работу после выпуска (архив) Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Выпускники школ и колледжей Тюменской области могут бесплатно получить высшее медицинское образование в Омском государственном медуниверситете. Об этом URA.RU рассказали в управлении Роспотребнадзора региона. Обучение будет целевым, что позволит тюменцам сэкономить более 700 тысяч рублей. «Управление Роспотребнадзора по Тюменской области предоставляет возможность выпускникам колледжей и школ (на базе 11 классов) получить высшее медобразование в Омском государственном медицинском университете, по договору целевого обучения. По окончании института гарантировано рабочее место в управлении, на должностях государственной гражданской службы», — рассказали URA.RU в пресс-службе ведомства. Целевые места предоставляются по специальности «Медико-профилактическое дело». В будущем такие специалисты работают врачами-гигиенистами и эпидемиологами. Студентам положено место в общежитии и ежемесячная стимулирующая выплата. Затраты на учебу оплатит управление Роспотребнадзора. Согласно прайсу на услуги Омского медуниверситета, в ином случае за шесть лет обучения студентам нужно будет отдать более 700 тысяч рублей. «Минимальное количество баллов, необходимое для прохождения заявки: химия — 40 баллов, биология — 40 баллов, русский язык — 45 баллов. Договор о целевом обучении заключается не позднее 1 июля 2022 года», — почеркнули в региональном Роспотребнадзоре. Ранее URA.RU писало о сроках старта приемных кампаний в тюменские вузы. В 2022 году регион получил чуть менее 7 000 бюджетных мест.

Выпускники школ и колледжей Тюменской области могут бесплатно получить высшее медицинское образование в Омском государственном медуниверситете. Об этом URA.RU рассказали в управлении Роспотребнадзора региона. Обучение будет целевым, что позволит тюменцам сэкономить более 700 тысяч рублей. «Управление Роспотребнадзора по Тюменской области предоставляет возможность выпускникам колледжей и школ (на базе 11 классов) получить высшее медобразование в Омском государственном медицинском университете, по договору целевого обучения. По окончании института гарантировано рабочее место в управлении, на должностях государственной гражданской службы», — рассказали URA.RU в пресс-службе ведомства. Целевые места предоставляются по специальности «Медико-профилактическое дело». В будущем такие специалисты работают врачами-гигиенистами и эпидемиологами. Студентам положено место в общежитии и ежемесячная стимулирующая выплата. Затраты на учебу оплатит управление Роспотребнадзора. Согласно прайсу на услуги Омского медуниверситета, в ином случае за шесть лет обучения студентам нужно будет отдать более 700 тысяч рублей. «Минимальное количество баллов, необходимое для прохождения заявки: химия — 40 баллов, биология — 40 баллов, русский язык — 45 баллов. Договор о целевом обучении заключается не позднее 1 июля 2022 года», — почеркнули в региональном Роспотребнадзоре. Ранее URA.RU писало о сроках старта приемных кампаний в тюменские вузы. В 2022 году регион получил чуть менее 7 000 бюджетных мест.