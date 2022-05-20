Власти раскрыли число бюджетных мест в тюменских вузах. Сроки приемных кампаний

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Первый учебный день в Уральском федеральном университете (УрФУ) после карантинных мер. Екатеринбург, аудитория, урфу, учеба, студенты, масочный режим, учащиеся, лекции, очное обучение
Получить высшее образование бесплатно смогут менее 7 000 человек Фото:

Вузам Тюменской области выделено 6 894 бюджетных места на 2022 год. Такую информацию URA.RU предоставили в правительстве региона. Приемные кампании в университеты стартуют в июне.

«В 2022 году вузам Тюменской области выделено 6 894 бюджетных мест. Организациям среднего профессионального образования — 9 415 мест», — сообщили URA.RU в правительстве региона.

На платные места в высшие учебные заведения смогут поступить еще более 7 000 человек. В ссузах число коммерческих «ставок» более 2 500.

Приемные кампании в вузы стартуют в июне. Первым документы начнет принимать Тюменский индустриальный университет (2 июня).

Желающим учиться в Государственном аграрном университете Северного Зауралья стоит подготовить пакет бумаг к 15 июня. Поступающим в Тюменский государственный университет, Тюменский государственный медицинский университет, и Тюменский государственный институт культуры — к 20 июня.

С графиками приемных комиссий можно ознакомиться на сайтах вузов. Подать документы — лично, почтовым отправлением, либо по электронной почте или через портал Госуслуг.

Списки поступивших льготников будут опубликованы 30 июля. Информация об основной волне зачислений — 9 августа.

Ранее URA.RU писало, что в Тюмени назвали самые дорогие направления для абитуриентов. Первое место досталось артистам хора и модельерам.

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Вузам Тюменской области выделено 6 894 бюджетных места на 2022 год. Такую информацию URA.RU предоставили в правительстве региона. Приемные кампании в университеты стартуют в июне. «В 2022 году вузам Тюменской области выделено 6 894 бюджетных мест. Организациям среднего профессионального образования — 9 415 мест», — сообщили URA.RU в правительстве региона. На платные места в высшие учебные заведения смогут поступить еще более 7 000 человек. В ссузах число коммерческих «ставок» более 2 500. Приемные кампании в вузы стартуют в июне. Первым документы начнет принимать Тюменский индустриальный университет (2 июня). Желающим учиться в Государственном аграрном университете Северного Зауралья стоит подготовить пакет бумаг к 15 июня. Поступающим в Тюменский государственный университет, Тюменский государственный медицинский университет, и Тюменский государственный институт культуры — к 20 июня. С графиками приемных комиссий можно ознакомиться на сайтах вузов. Подать документы — лично, почтовым отправлением, либо по электронной почте или через портал Госуслуг. Списки поступивших льготников будут опубликованы 30 июля. Информация об основной волне зачислений — 9 августа. Ранее URA.RU писало, что в Тюмени назвали самые дорогие направления для абитуриентов. Первое место досталось артистам хора и модельерам.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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