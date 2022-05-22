Названы самые непопулярные предметы на ЕГЭ у тюменцев. В антирейтинг попали иностранные языки

23 мая 2022 в 13:55 Размер текста - 17 +

Меньше всего выпускники хотят сдавать иностранные языки, литературу и географию Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Самыми непопулярными предметами на ЕГЭ-2022 в Тюменской области стали иностранный язык, литература и география. Об этом сообщает Информационный центр правительства региона в Telegram. Эти дисциплины для сдачи выбрало минимальное количество выпускников. «Экзамен по иностранному языку будут сдавать 7,2% выпускников. Литературу — 5,5%. Географию — 2,3%», — сообщает telegram-канал инфоцентра правительства Тюменской области. Эти три предмета стали самыми непопулярными на ЕГЭ-2022. А в топе у тюменских выпускников, помимо обязательных русского языка и математики, оказались обществознание (31%), физика (16,4%) и биология (15,2%). Помимо них, тюменцы будут сдавать информатику (11,1%), историю (9,8%) и химию (8,4%). «Привлекает внимание существенное увеличение интереса выпускников к экзаменам по информатике и биологии. Это подтверждает востребованность предлагаемых нашими вузами новых программ высшего образования на стыке этих двух дисциплин. Еще два года назад информатику для сдачи выбрали всего 4% выпускников, биологию — около 8%», — цитирует слова замгубернатора региона Алексея Райдера пресс-служба правительства. Ранее URA.RU писало, что выпускники, показавшие хорошие результаты на ЕГЭ по русскому, химии и биологии, смогут бесплатно получить медицинское образование в Омске. Учебу оплатит управление Роспотребнадзора по Тюменской области.

Самыми непопулярными предметами на ЕГЭ-2022 в Тюменской области стали иностранный язык, литература и география. Об этом сообщает Информационный центр правительства региона в Telegram. Эти дисциплины для сдачи выбрало минимальное количество выпускников. «Экзамен по иностранному языку будут сдавать 7,2% выпускников. Литературу — 5,5%. Географию — 2,3%», — сообщает telegram-канал инфоцентра правительства Тюменской области. Эти три предмета стали самыми непопулярными на ЕГЭ-2022. А в топе у тюменских выпускников, помимо обязательных русского языка и математики, оказались обществознание (31%), физика (16,4%) и биология (15,2%). Помимо них, тюменцы будут сдавать информатику (11,1%), историю (9,8%) и химию (8,4%). «Привлекает внимание существенное увеличение интереса выпускников к экзаменам по информатике и биологии. Это подтверждает востребованность предлагаемых нашими вузами новых программ высшего образования на стыке этих двух дисциплин. Еще два года назад информатику для сдачи выбрали всего 4% выпускников, биологию — около 8%», — цитирует слова замгубернатора региона Алексея Райдера пресс-служба правительства. Ранее URA.RU писало, что выпускники, показавшие хорошие результаты на ЕГЭ по русскому, химии и биологии, смогут бесплатно получить медицинское образование в Омске. Учебу оплатит управление Роспотребнадзора по Тюменской области.